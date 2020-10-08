Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbulun sağanak etkisini sürdürüyor Valilikten açıklama
İSTANBUL

İstanbul'da hava durumu: İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkisini sürdürüyor

İstanbul'un sağanak etkisini sürdürüyor: Valilikten açıklama

İstanbul'un iki yakasındaki bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak etkili oluyor. İstanbul Valiliği, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden itibaren sağanağın etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olacağı bekleniyor" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da sağanak.
İstanbul'da sağanak.

Meteorolojinin sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptığı kentin bazı ilçelerinde yağış etkisini gösteriyor.

Yağış nedeniyle birçok noktada trafik sıkışıklığı yaşanırken, yapılan uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve binaların saçakları altına girerek korunmaya çalıştı.

Bazı noktalarda yolda biriken yağmur suları nedeniyle sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri görüldü. Kadıköy'de yaşanan trafik sıkışıklığı nedeniyle T3 Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferler geçici bir süre yapılamadı.

İHA
Sağanak yağmur trafiği de durma noktasına getirdi.

Sağanak nedeniyle Eyüpsultan'daki teleferik hatları da olumsuz etkilendi. Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır." denildi.

Trafik yoğunluğunun saat 19.45 itibariyle yüzde 53 olarak ölçüldüğü kentte, itfaiye ve diğer ekipler de olası su baskınlarına karşı tedbir aldı.

İHA
Bazı ilçelerde yağmur gece de devam edecek.

İstanbul Valiliği açıklaması

İstanbul Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada ise İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bu akşam saatlerinden itibaren sağanağın etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden dün yapılan uyarı doğrultusunda bugün devam eden sağanağın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı ifade edilen açıklamada, yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olacağı tahminine yer verildi

Havanın, yarın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gün boyu yer yer gök gürültülü sağanağın devam edeceği aktarılan açıklamada, cumartesi günü ise havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağışlı geçeceği kaydedildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Abone Ol Google News
Savunmada destan yazıyoruz

Savunmada destan yazıyoruz

​Dışa bağımlılık yüzde 70'lerden 30'lara düştü.
Burada binlerce ölü var

Burada binlerce ölü var

​Ermenistan hükümeti insanları aldatıyor.
46 yıllık hasret bitti

46 yıllık hasret bitti

​Halk tarihi ana tanıklık için caddelere koştu.
Kırgızistan'da<br>Gezi taktikleri

Kırgızistan'da
Gezi taktikleri

​Ülkeyi karıştırma ihalesi FETÖ'ye verildi.
Türk SİHA'ları<br>devlerle kapışıyor

Türk SİHA'ları
devlerle kapışıyor

​Financial Times'tan Türk teknolojisine övgü.
En fazla<br>ihracat tekstilde

En fazla
ihracat tekstilde

​Türkiye hazır giyimde dünya altıncısı.

Gökdelen alev<br>alev yandı

Gökdelen alev
alev yandı

​Güney Kore'de 33 katlı bir gökdelende yangın çıktı.
FETÖ'cüler tutuklandı

FETÖ'cüler tutuklandı

​Gaybubet evinde yakalanmıştılar.
Biz sadece Allah'ın <br>huzurunda eğiliriz

Biz sadece Allah'ın
huzurunda eğiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme.
Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

​Üç bin kişiye istihdam sağlayacak.
Bir ilde sigaraya <br>yasak geldi

Bir ilde sigaraya
yasak geldi

​Maske çıkarma bahanesi ortadan kalktı.
Bu mücadeleye güç verin

Bu mücadeleye güç verin

Bakan Koca sosyal medyadan çağrı yaptı.
Müebbet ve <br>20 yıl istendi

Müebbet ve
20 yıl istendi

​Osman Kavala ve Barkey iddianamesi kabul edildi.
Gün ve eğitim <br>saati belli oldu

Gün ve eğitim
saati belli oldu

​Eğitimde ikinci aşamanın planı açıklandı.
Kahrolsun PKK <br>kahrolsun HDP

Kahrolsun PKK
kahrolsun HDP

Evlatları için HDP önünde eylem yaptılar.
Sağanak <br>yoğunluğu arttırdı

Sağanak
yoğunluğu arttırdı

İstanbul trafiğinde son günlerin rekoru kırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.