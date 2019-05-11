İstanbul'da dolu yağdı - İstanbul'da havalar ne zaman ısınacak İstanbul'da hava karardı: Bazı yerlerde dolu yağdı Meteoroloji'nin yaptığı uyarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Mayıs ayında gelen dolu sürprizine hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri de bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için çalışma yapıyor.

Haber Merkezi 11 Mayıs 2019, 15:40 Son Güncelleme: 11 Mayıs 2019, 15:46 IHA