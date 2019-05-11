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İSTANBUL

İstanbul'da dolu yağdı - İstanbul'da havalar ne zaman ısınacak

İstanbul'da hava karardı: Bazı yerlerde dolu yağdı

Meteoroloji'nin yaptığı uyarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'da öğle saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Mayıs ayında gelen dolu sürprizine hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri de bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için çalışma yapıyor.

Haber Merkezi IHA
Dolu yağışı vatandaşları olumsuz etkiledi. Fotoğraf: Arşiv.
Dolu yağışı vatandaşları olumsuz etkiledi. Fotoğraf: Arşiv.

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava bugün de devam etti. Öğle saatlerinde kentin bazı bölgelerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

Kentte öğlen hafif aralıklarla başlayan yağış, bazı bölgelerde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. İlerlemekte zorlanan bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip yağışın hafiflemesini bekliyor.

İtfaiye ekipleri de bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için çalışma yapıyor.

Mayıs ayında dolu sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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