Gündem İstanbul için korkutan uyarı Hava kirliliği arttı, koronavirüsün yayılımı ve etkisi artıyor
İSTANBUL

İstanbul için korkutan uyarı: Hava kirliliği arttı, koronavirüsün yayılımı ve etkisi artıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hava kalitesini gösterdiği haritada son günlerde İstanbul'a yönelik uyarılar dikkat çekiyor. Kentte bir çok ilçesinde hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbulda Hava Kirliliği Var Mı? İstanbulun En Kirli Havası Hangi İlçededir? İstanbulun Havası Temiz Mi? İstanbulun Hava Kalitesi Nasıl?
Havanın kirli olması trafik yoğunluğu saatlerine göre de değişiyor. Sabah ve akşam yoğun saatlerde kirlilik artıyor.

Uzmanlar hava kirliliğinin nedenini anlatırken sağlık açısından da değerlendirmelerde bulundu. Akademik Solunum Derneği Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, "Hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde enfeksiyon hastalıklarının arttığını biliyoruz. Mesela kovid enfeksiyon hava kirliliğinin fazla olduğu günlerde kovid enfeksiyonun daha fazla olduğu veya hava kirliliğinin fazla olduğu günlerde kovid enfeksiyonu kapanların daha şiddetli bir seyir gösterdiğini biliyoruz" dedi. Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik ise, "Şu anda çözüm bekleyen en önemli sorunlardan bir tanesi dizel araçların bu kadar serbestçe şehrin her noktasına girebilmesi. Bunun önlenmesi lazım" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, "www.havaizleme.gov.tr" adresinde Türkiye'nin her bölgesinin hava kalitesi anlık olarak yayınlanıyor. Bu sitedeki verilere göre, İstanbul'da özellikle Kağıthane, Esenler, Kadıköy, Ümraniye, Başakşehir, Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Avcılar'da hava kirliliği son günlerde yüksek olduğu görülüyor. Kirliliğin yüksek olduğu ilçelerin ana yollara yakın olması dikkat çekiyor.

  • Havası temiz olan ilçeler çoğunlukla rüzgara açık bölgeler olduğu göze çarpıyor. Havanın kirli olması trafik yoğunluğu saatlerine göre de değişiyor. Sabah ve akşam yoğun saatlerde kirlilik artıyor. Kağıthane'de, kirli hava neredeyse gözle görülür durumdayken akşam saatlerinde neredeyse ilçeyi pus kaplıyor.
DHA

RENKLERLE UYARILAR YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sitesinde uyarılarda da bulunuluyor. Yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, pembe ve bordo renklerin; her biri hava kalitesini ayrı ayrı temsil ediyor. Yeşil, temiz havayı gösterirken; sarı renk, hava kalitesi uygun ama hassas grupların orta düzeyde etkilenebileceğini belirtiliyor. Turuncu, kırmızı, pembe ve bordo renkler ise tehlike sinyali veriyor. Turuncu, hassas gruplar için sağlık etkisi oluşturabiliyor. Kırmızı, hassas gruplar için tehlikeli ve genel halkı etkileyecek seviyeyi belirtiliyor. Pembe renk, nüfusun tamamının sağlığını etkileyecek seviyede kirlilik olduğunu ve hassas grupların açık havaya çıkmaması gerektiğini gösteriyor. Bordo ise herkesin ciddi sağlık etkisi göreceğini belirtiyor.

DHA

DHA

DHA

"DİZEL ARAÇLARIN ÖNLENMESİ GEREKİYOR"

Uluslararası Hava Kirliliği Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, "Dünyada her dakikada 13 insan hava kirliliği nedeniyle erken ölümle karşı karşıya kalıyor. Bunun en önemli adresi partiküller. En önemlisi çapı 2.5 mikron ve daha küçük partiküller. Şu anda bütün dünyanın gündeminde olan partiküller bunlar. Bu partiküllerin başta trafik olmak üzere kaynağını biliyoruz. Bütün ortamların bunlardan arıtılması lazım. Bu amaçla yapılması gereken birçok şey var. İstanbul için de bu geçerli. İstanbul 16 milyon nüfusa sahip, 5 bin 400 kilometrekarelik büyük bir metropol. Bu metropolde 4.5 milyon kadar motorlu araç var, bunların 3.2 milyonu otomobil. Bu otomobillerin yüzde 41'i dizel araçlar. Bugün dizeller partikül MP2.5 dediğimiz partiküllerin en önemlilerinden bir tanesi" dedi.

"Trafikte seyreden bu araçların en azından partikül üretmeyecek konuma getirilmesi lazım" diyen İncecik, "Bunun da yolu trafikte yeni düzenlemeler, yeni sınırlandırmalar. Ama en büyük adres elektrikli araçlar, onların getirilmesi lazım. Burada yapılması gereken şey şu; insanları toplu taşımaya, özellikle raylı sistemlere yöneltmek gerekiyor. İstanbul'da henüz raylı sistem uzunluğu ihtiyaçların çok altında, 230 kilometrelik bir raylı sistem uzunluğu var. Şu anda bu İstanbul'a kesinlikle yeterli değil. İstanbul'un ihtiyacı olan 800 kilometrelik bir raylı sistem uzunluğu. Tam bir network kurulduğu zaman İstanbul'da toplu taşımadan insanlar bir yerden bir yere güvenli ve çevreyi koruyarak gidebilirler, bunun sağlanması lazım. Trafik üzerine odaklanarak yeni çözümler bulmamız gerekiyor. Aksi takdirde PM 2.5 partikülü dış ortamda gezinen, yürüyen, duraklarda bekleyen her insanı etkileyeceği kaçınılmaz bir sonuçtur. Şu anda çözüm bekleyen en önemli sorunlardan bir tanesi dizel araçların bu kadar serbestçe şehrin her noktasına girebilmesi. Bunun önlenmesi lazım" diye konuştu.

DHA

DHA

"KİRLİ HAVADA KOVİD DE YAYILIYOR"

Akademik Solunum Derneği Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu ise, "Gerçekten hava kirliliğinin özellikle solunum sistemi üzerine olumsuz etkileri var. Özellikle kronik solunum hastalıklarının tetiklenmesinde hava kirliliği ciddi bir faktör. Astım, koah gibi hastalıklarda hava kirliliği önemli bir tetikleyici. Hava kirliliği dediğimiz zaman, havanın içerisinde partiküller var. Bunlar kirletici unsurların başında geliyor. Bunun yanı sıra kükürtdioksit, karbonmonoksit, nitrikoksit gibi ve ozon gibi kirleticiler var. Şu anda baktığımız zaman hava kirliliği nedeniyle kitlesel değil ama ölümlerin olduğunu görüyoruz değişik zamanlarda" şeklinde konuştu.

"Kış aylarında özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde solunum hastalıklarından dolayı acile başvuruların çok arttığını gözlemlemiştik" diyen Tutluoğlu, " Bunun hem çocuklar hem de yetişkinler için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yüzde 50 civarından bir artış gözlemlemiştik. Ana yollara yakın oturan kişilerde solunum problemlerinin daha fazla olduğunu görüyoruz, otoyollar, ana caddeler gibi. Hava kirletici unsurların en büyük kaynağının trafik olduğunu görüyoruz. İstanbul'da çok yoğun bir trafik var, buna bağlı olarak da hava kirliliği çok fazla. 'Astım, koah hariciden hava kirliliğinin yaratacağı zararlı durum nedir?' diye sorarsanız, akciğer kanseri bunun başında gelir. Sigaradan bağımsız olarak, hava kirliliğinin akciğer kanseri yapma özelliği var hava kirliliğinin.

  • Hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde enfeksiyon hastalıklarının arttığını biliyoruz. Mesela kovid enfeksiyon hava kirliliğinin fazla olduğu günlerde kovid enfeksiyonun daha fazla olduğu veya hava kirliliğinin fazla olduğu günlerde kovid enfeksiyonu kapanların daha şiddetli bir seyir gösterdiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

DHA

"ÖZELLİKLE BU BÖLGEDE ÇOK FAZLA HAVA KİRLİLİĞİ OLDUĞUNU HİSSEDEBİLİYORSUNUZ"

Vatandaşlar ise hava kirliliğinin nüfustan kaynaklandığı görüşünde. Fatih'te yaşayan Gülfidan Topsakal, "Kirlilik ne olacak, doğalgaz, kömür, araba, bununla alakalı. Zaten İstanbul kalabalık bir şehir" dedi.

Mehmet Münir ise hava kirliliğinin nedeni konusunda "Sanayileşme ve insanların vurdumduymazlığı, petrol ve kömür" dedi. Kağıthane'de yaşayan Ersen Erçevik, "Özellikle bu bölgede çok fazla hava kirliliği olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ailecek ve esnaflar olarak ara ara konuştuğumuz bir konu. İstanbul içinde seyahat esnasında çok farklılıklar oluyor yani bir nefes farklılığı oluyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da hava kirliliği hassas seviyede
FOTOĞRAF 6
Title
İstanbul'da bu sabah saatlerinden itibaren pek çok noktada pus vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin hava kalitesi haritasında turuncu yani \"hassas\" seviyeye ulaşan noktalar Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy olarak görüldü.
Title
İstanbul'daki puslu havanın nedenini açıklayan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, \"Şu anda ülkemizde yüksek basınç alanı hakim. Yüksek basınç alanı olduğu zaman, havada genel olarak inici bir durum söz konusudur. Normal şartlarda hava yükselir ama yüksek basınç alanlarında genel olarak hava aşağı doğru çöker. Dolayısıyla gece boyunca ışınım yoluyla yeryüzünün hızlı bir şekilde soğuması, sabah güneşin doğması ile beraber havalar ısınınca buralarda buharlaşma oluyor, yere yakın seviyede pus oluşuyor. Yüksek basınç alanlarında bir de hava hareket edemediği için, yükselemediği için atmosfere saldığımız kirleticiler yükselemezler. Bu günlerde hava kalitesi diğer günlere göre daha düşüktür. Kirleticiler yere yakın olduğu için kalite düşmüş olur. Böyle günlerde mümkün mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım. Çünkü vücut hareketlerimizin artması daha fazla solunum ve kirli havanın vücuda geçmesi anlamına geliyor\" dedi.
Title
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tüm illerde hava kalitesi ölçüm istasyonları olduğunu vurgulayan Toros, şöyle devam etti: \"Onlara bakmak lazım. Orada renkler vardır, yeşil ve sarı renk görüyorsunuz sıkıntı yok. Ama turuncu, kırmızı, kahverengi gibi renkler varsa biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yeri geldiğinde çıkmamakta fayda vardır diye düşünüyorum. İstanbul'a baktığımız zaman bazı bölgelerde sarı renkte, orta ama bazı yerlerde ise turuncu yani hassas seviyede bir hava kalitesi olduğunu görüyoruz. Bu durumun özellikle hassas grupları yaşlılar, çocukları olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Aksaray, Esenler, Sultangazi gibi yerlerde hava kalitesinin diğer noktalara göre daha düşük olduğunu görüyoruz\"
Title
Ülkemiz üzerinde Yüksek basınç alanı etkisiyle, gece geç saatlerden sabah saatlerine kuvvetli enverziyon tabakasının olduğunu ifade eden Hüseyin Toros, \"Normalde sıcaklık yükseklikle azalırken, bu günlerde yere yakın seviyeden yukarı çıktıkça daha sıcak oluyor. Dolayısıyla yere yakın seviyedeki hava üzerinde bir tabaka oluşmuş oluyor. Ve bundan dolayı yere yakın tabakada atmosfere saldığımız gazlar düşey yönde dağılamadığı için yer seviyesinde sis, pus oluşturuyor ve kirlilik değerleri artıyor. Verilere baktığımız zaman bu hafta, bu tabakanın ülkemizin pek çok yerinde etkili olacağını görüyoruz\" dedi.
Title
Zeytinburnu'nda yaşayan ancak Aksaray'a geldiğinde daha puslu bir hava ile karşılaştığını dile getiren Hasan Yeşil, \"Ölçüm aleti olmadığı için bilemiyoruz tabii ki ama doğayı biz katlettiğimiz için hava kirleniyor. Önlem alınmadığı sürece de artacak. Pus var ama tabii bunu neye bağlayacağız onu bilemiyoruz. Uzmanlar daha iyi biliyor. Zeytinburnu'ndan geliyorum, Zeytinburnu'nda bu pus yoktu. En büyük etkenlerden biri trafik tabii\" diye konuştu.
Title
Bir başka vatandaş ise, \"Şu an hava kirli görünüyor. Kalitesi iyi değil, boğucu hissediyoruz. Her taraf kapanmış gibi. Kalabalık burası çünkü. Sürekli burada değilim, Kartal'da hava daha iyiydi\" dedi. Kirli havadan rahatsız olduğunu söyleyen Zarife Şahin ise, \"Migrenim var, şu an o kadar rahatsızım ki, sanki içime duman çekiyorum. Kasımpaşa'da yaşıyorum orada mahallede bir kirlilik var, burada da arabalardan dolayı kirlilik çok\" diye konuştu.
İstanbul'da hava kirliliği hassas seviyede
İstanbullular bugün puslu bir sabaha uyandı. Hava kirliliği özellikle Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy'de 'hassas' seviyeye ulaştı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Böyle günlerde mümkün mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım" dedi.


İstanbul için korkutan uyarı

İstanbul için korkutan uyarı

​Hava kirliliği arttı, koronavirüsün yayılımı ve etkisi artıyor.
Banker Bilo filmi gerçek oldu

'Banker Bilo' filmi gerçek oldu

İstanbul'a gitmek isterken kendilerini Osmaniye'de buldular.
İlk adımda bin 275 TL harçlık

​Milyonlarca öğrenciyi sevindirecek gelişme: Son gün belli oldu.

'O Ses Türkiye' yarışmasındaki gence silahlı saldırı.

Şimdi Türkiye'deki iki kişiden biri oldu.

​Sarmaşıkların arasına gizlenmiş: Görenleri hayrete düşürdü.

​Listede yüzlerce Rus vatandaşı yer alıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.