Gündem İstanbulda hava sıcaklığı artıyor
İSTANBUL

İstanbul’da hava sıcaklığı artıyor

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak 11 dereceye kadar yükseleceğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Megakentte bugün bahar havası yaşanacak.
Megakentte bugün bahar havası yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbullular için güzel haber. Geçtiğimiz hafta dondurucu soğukların yaşandığı kentte, hafta başından beri mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, bugün daha da yükseliyor.

Birçok ilde eğitime kar molası: 27 ilde okullar tatil
GÜNDEM
Birçok ilde eğitime kar molası: 27 ilde okullar tatil

Lodosa dikkat!

Uzmanlar, sıcaklığının 2 ila 4 derece daha artarak 11 dereceye ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi. Batı ve Kuzeybatı (Karayel), öğle saatlerinde Güneybatı (Lodos), akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu (Keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Türkiye'de çekildi: 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı
GÜNDEM
Türkiye'de çekildi: 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttı

Hafta sonu yağmur yok

İstanbul’da yarın da hava sıcaklığının 11 derece olması beklenirken, yağmurlu olacağı tahmin edilen 15 Şubat Cumartesi günü en düşük 8, en yüksek 10 derece; çok bulutlu olacak 16 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 10 derece olacak.

Meteorolojiden 41 ile kar yağışı uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden 41 ile kar yağışı uyarısı
Çok sayıdaönlem geliyor

Çok sayıda
önlem geliyor

Uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
41 ile kar yağışı uyarısı

41 ile kar yağışı uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Bir günde ölenlerin sayısı rekor kırdı

Bir günde ölenlerin sayısı rekor kırdı

Koronavirüs salgınında Çin'den korkutan rakamlar geldi.
Promosyon<br>pazarlığı başladı

Promosyon
pazarlığı başladı

​13 milyon emekliyi yakından ilgilendiriyor.
Rezaleti unutulmadı

Rezaleti unutulmadı

​Cüneyt Çakır'ın kritik maça atanması tepki çekti.
MİT 27 FETÖ'cüyü paketledi

MİT 27 FETÖ'cüyü paketledi

​Rize Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı.

Kardan<br> tüneller oluştu

Kardan
tüneller oluştu

Türkiye'de çekildi, kalınlığı 6 metreyi aştı.
Tüm uçuşlarını durdurdu

Tüm uçuşlarını durdurdu

​Çalışanların hepsini genel merkeze davet etti.
Her yerde vuracağız

Her yerde vuracağız

​Erdoğan: Rejime cevabımız İdlib'le sınırlı kalmayacak.
İşte FETÖ'nün<br> siyasi ayağı

İşte FETÖ'nün
siyasi ayağı

​2010'dan bu yana CHP ile FETÖ bağlantısının örnekleri sıralandı.
27 ilde okullar tatil

27 ilde okullar tatil

Yoğun kar yağışı nedeniyle ​eğitime ara verildi.
Size kimse inanmıyor

Size kimse inanmıyor

​Türkiye ile müttefik olduğunu hatırlayan ABD ikili oynuyor.
BAE ve Dahlan'a<br>3 ülkede dava

BAE ve Dahlan'a
3 ülkede dava

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed de dosyada.
46 yıl<br>sonra ilk toplantı

46 yıl
sonra ilk toplantı

​Hayalet şehir Kapalı Maraş için tarihi adım atılıyor.
AYM'den<br>tartışmalı karar

AYM'den
tartışmalı karar

​Yeni Şafak, 17 Nisan 2016 tarihli manşetinden duyurmuştu.
FETÖ hala siyasette

FETÖ hala siyasette

​Areda Survey yaptığı ankette CHP-FETÖ ilişkisini vatandaşa sordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.