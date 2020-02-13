İstanbul’da hava sıcaklığı artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbullular için güzel haber. Geçtiğimiz hafta dondurucu soğukların yaşandığı kentte, hafta başından beri mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, bugün daha da yükseliyor.

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Lodosa dikkat!

Uzmanlar, sıcaklığının 2 ila 4 derece daha artarak 11 dereceye ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi. Batı ve Kuzeybatı (Karayel), öğle saatlerinde Güneybatı (Lodos), akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu (Keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Hafta sonu yağmur yok

İstanbul’da yarın da hava sıcaklığının 11 derece olması beklenirken, yağmurlu olacağı tahmin edilen 15 Şubat Cumartesi günü en düşük 8, en yüksek 10 derece; çok bulutlu olacak 16 Şubat Pazar günü hava sıcaklığı en düşük 7, en yüksek 10 derece olacak.