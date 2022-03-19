İstanbul'da hava trafiğine kar engeli: Uçaklar Ankara ve İzmir'e yönlendirildi

Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUZLANMA VE ULAŞIMDA SIKINTILAR YAŞANABİLİR<br><br>Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

5 BÖLGEDE KAR YAĞIŞI VAR<br><br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul için Vali Ali Yerlikaya uyarılarda bulunurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yarın için İstanbul da dahil olmak üzere 10 il için turuncu, 12 il için ise sarı kar yağışı uyarısı yaptı.

İstanbul dahil 22 şehre uyarı: Yarın etkili olacak

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı beş bölgede devam edecek. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre; yarın için İstanbul da dahil olmak üzere 10 şehir için turuncu, 12 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki İstanbul'da 20 Mart 2022'de hava durumu nasıl? Sancaktepe ve Esenyurt'ta kar yağacak mı?