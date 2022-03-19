İstanbul'da hava trafiğine kar engeli: Uçaklar Ankara ve İzmir'e yönlendirildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve pist temizleme çalışmaları nedeniyle inişi için bekleyen uçaklar havada bir süre tur attı.
10 UÇAK İZMİR VE ANKARA'YA YÖNLENDİRİLDİ
Yakıt kritiğine giren en az 10 uçağın İzmir ve Ankara’ya yönlendirildi öğrenildi.
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Mart ayında tekrar soğuk hava dalgasının etkisini artırdığı yurdumuzda, kar yağışı beş bölgede etkisini gösteriyor.
İstanbul için Vali Ali Yerlikaya uyarılarda bulunurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yarın için İstanbul da dahil olmak üzere 10 il için turuncu, 12 il için ise sarı kar yağışı uyarısı yaptı.
10 İLE TURUNCU KAR YAĞIŞI UYARISI<br><br>Kar yağışından dolayı turuncu uyarı geçilen 10 il arasında Artvin, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak ve Bartın bulunuyor.
Öte yandan Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde kar yağışından doğacak çığ tehlikesi uyarısı verildi.
12 İL İÇİN SARI UYARI<br><br>Kar yağışından dolayı sarı uyarı verilen iller ise Ağrı, Amasya, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt, Tokat, Ardahan, Düzce olarak sıralandı.
5 BÖLGEDE KAR YAĞIŞI VAR<br><br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
BUZLANMA VE ULAŞIMDA SIKINTILAR YAŞANABİLİR<br><br>Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İşte Meteoroloji'nin sitesinde yer alan 5 günlük hava durumu tahminleri
İstanbul dahil 22 şehre uyarı: Yarın etkili olacak
Yurdu etkisi altına alan kar yağışı beş bölgede devam edecek. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre; yarın için İstanbul da dahil olmak üzere 10 şehir için turuncu, 12 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki İstanbul'da 20 Mart 2022'de hava durumu nasıl? Sancaktepe ve Esenyurt'ta kar yağacak mı?
Pegasus Havayolları’nın Hannover ve Viyana uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı’na, Buta Airlines Bakü, Anadolujet’in Zürih ve Pegasus Havayolları’nın Köln ve Cenevre seferleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildiği öğrenildi.
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Esenyurt'ta kayganlaşan yolda kayan minibüs kamyonete çarptı
Esenyurt'ta yoğun kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförünün çarptığı kamyonet takla attı.
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Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler kazanın kaldırılması için çalışma başlatırken, trafik tek şeritten sağlanıyor.