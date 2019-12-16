Gündem İstanbulda Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul'da Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

İstanbul'da Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yaptığını belirlediği 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Sarıyer de gerçekleştirilen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait onlarca tarihi eser ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da düzenlenen operasyonda ele geçirildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirlediği şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Ekipler şüphelendikleri 2 kişi hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler 13 Aralık günü Sarıyer'de bulunan bir depoya operasyon düzenledi.

İstanbul'da 237 parça tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul'da 237 parça tarihi eser ele geçirildi

Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Helenistik Döneme ait İstanbul’a özgü mezar taşı, mezar taşında mutlu aile tablosunun yansıtıldığı erkeğin eşini taçlandırması, Roma ve Bizans Dönemine ait korint üslubunda sütun başlıkları, Roma dönemine ait mimarı mermer parçalar ele geçirildi. Şüphelilerin tarihi eserleri topladıkları ve kaçak yollarla yurt dışındaki kişilere sattıkları belirlendi.

İstanbul'da ele geçirildi: 1 milyon dolara satacaklardı
GÜNDEM
İstanbul'da ele geçirildi: 1 milyon dolara satacaklardı

Onlarca tarihi eser ele geçirildi


Yapılan operasyon kapsamında 21 farklı boyut ve ebatlarda üzeri bitkisel işlemeli sütun başlıkları, taş boğa başı, 3 taş mimari arkeolojik parça, üzeri insan kabartmalı sütun parçası, 2 üzeri cenaze kompozisyonlu mezar taşı, 8 üzeri kabartma betimli rölyef parçası, üzeri çift başlı kartal kabartmalı haç, kare formunda sütun mimari parça, 2 yan kenarları sarmal biçimli sütun başı, 1 sütun mimari parçası, 2 sütun altlığı olmak üzere toplam 43 taşınmaz olduğu düşünülen arkeolojik obje ele geçirildi.

DHA

Türkiye tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu
GÜNDEM
Türkiye tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu

Yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ' Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

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