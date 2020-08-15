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Gündem İstanbulda helikopter destekli huzur uygulaması 401 kişi yakalandı
İSTANBUL

İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması: 401 kişi yakalandı

İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması: 401 kişi yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. 165 noktada yapılan helikopter destekli uygulamaya özel harekat, yunus ekipleri ve devriye ekipleri de katılırken yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 114 kişi olmak üzere toplam 401 kişi yakalandı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'un 165 önemli noktasında huzur uygulaması gerçekleştirildi.
İstanbul'un 165 önemli noktasında huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelindeki 165 önemli noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri ile özel harekat, yunus ekipleri ve devriye ekipler katıldı.

Polis ekipleri asayiş suçlarına yönelik arama çalışması gerçekleştirdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelindeki 165 önemli noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi.

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Ekipler araçları durdurup şoför ve yolcuların kimlik ve evrak kontrolünün ardından üst araması yaptı daha sonra araçları didik didik aradı. Helikopter destekli uygulamada, narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

401 KİŞİ YAKALANDI

Uygulamada, 131 bin 67 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 114 şahıs yakalandı.
17 bin 898 araç ve 229 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrolde 810 araca işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edilirken, işlem yapılan söz konusu araçlara ise toplamda 267 bin 253 TL para cezası kesildi. Faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik uygulamada 739 açı iş yeri denetlenirken, kuralları ihlal eden 14 iş yerine toplamda 10 bin 521TL idari para cezası kesildi.

Helikopter destekli uygulamada, narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

Adana’da şafak operasyonu: Çok sayıda adres eş zamanlı
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Adana’da şafak operasyonu: Çok sayıda adres eş zamanlı

Çok sayıda uyuşturucu hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Arama çalışmaları sırasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta bulunan iki kadının üzerinden kimlik çıkmadı daha sonra çantalarını arayan ekipler bir kadının çantasında esrar tespit etti. Polis ekipleri üzerinden uyuşturucu çıkan ve kimlikleri olmayan kadınları Şehremini Polis Merkezi’ne götürdü.

Kent genelindeki uygumalada ise 27 adet ruhsatsız tabanca ile 167 adet fişek ele geçirildi.
Kent genelindeki uygumalada ise 27 adet ruhsatsız tabanca ile 167 adet fişek ele geçirildi.

Narkotik köpeklerin de katıldığı aramalarda 11 kök Hint Keneviri, 5 kilo 674 gram uyuşturucu madde, 67 adet uyuşturucu hap, 5 bin adet ‘captagon’ isimli uyuşturucu hapı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 3 bin 405 TL para ele geçirildi.

İstanbul’un 165 noktasında helikopter destekli huzur uygulaması
FOTOĞRAF 15
Title
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelindeki 165 önemli noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri ile özel harekat, yunus ekipleri ve devriye ekipler katıldı.
Title
Polis ekipleri asayiş suçlarına yönelik arama çalışması gerçekleştirdi.
Title
Ekipler araçları durdurup şoför ve yolcuların kimlik ve evrak kontrolünün ardından üst araması yaptı daha sonra araçları didik didik aradı.
Title
Helikopter destekli uygulamada, narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu araması yaptı.
Title
Uygulamada, 131 bin 67 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 114 şahıs yakalandı.
Title
17 bin 898 araç ve 229 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrolde 810 araca işlem yapıldı, 37 araç trafikten men edilirken, işlem yapılan söz konusu araçlara ise toplamda 267 bin 253 TL para cezası kesildi.
Title
Faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik uygulamada 739 açı iş yeri denetlenirken, kuralları ihlal eden 14 iş yerine toplamda 10 bin 521TL idari para cezası kesildi.
Title
Çok sayıda uyuşturucu hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Title
Arama çalışmaları sırasında şüpheli görülen bir araç durduruldu. Araçta bulunan iki kadının üzerinden kimlik çıkmadı daha sonra çantalarını arayan ekipler bir kadının çantasında esrar tespit etti.
Title
Polis ekipleri üzerinden uyuşturucu çıkan ve kimlikleri olmayan kadınları Şehremini Polis Merkezi’ne götürdü.
Title
Kent genelindeki uygumalada ise 27 adet ruhsatsız tabanca ile 167 adet fişek ele geçirildi.
Title
Narkotik köpeklerin de katıldığı aramalarda 11 kök Hint Keneviri, 5 kilo 674 gram uyuşturucu madde, 67 adet uyuşturucu hap, 5 bin adet ‘captagon’ isimli uyuşturucu hapı ele geçirildi.
Title
Aramalarda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 3 bin 405 TL para ele geçirildi.
Title
Title
İstanbul’un 165 noktasında helikopter destekli huzur uygulaması
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. 165 noktada yapılan helikopter destekli uygulamaya özel harekat, yunus ekipleri ve devriye ekipleri de katılırken yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 287 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 114 kişi olmak üzere toplam 401 kişi yakalandı.

İstanbul sokaklarına virüs gibi yayılan değnekçilere operasyon: 20 şüpheli suçüstü paketlendi
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