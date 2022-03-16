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İSTANBUL

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: Üç ilçede 30 adrese baskın yapıldı

İstanbul'un Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Adresleri önceden belirlenen 36 kişiye yönelik 3 ilçede 30 adrese baskın yapılırken, operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: Üç ilçede 30 adrese baskın yapıldı
36 kişiye yönelik 3 ilçede 30 adrese baskın yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt'ta operasyon düzenlendi.

Adresleri önceden belirlenen 36 kişiye yönelik 3 ilçede 30 adrese baskın yapıldı.

Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra polis helikopteri de destek verdi. Operasyon sonucu, baskın yapılan adreslerde çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katı oldu. Eve giren polisler, içeride arama yaptı. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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