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İSTANBUL

İstanbul’da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul’da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur-11’ asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı.

Haber Merkezi IHA
39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı.
39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde akşam saatlerinde 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekipleri katıldı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu.

Özel eğitimli narkotik köpeği de uygulamaya katıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlarda da kontrol edildi.

  • Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.
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