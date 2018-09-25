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İSTANBUL

İstanbul Beyoğlu'nda ibretlik olay: Bir tek onlar bakıp geçmedi

İstanbul'da ibretlik olay: Bir tek onlar bakıp geçmedi

İstanbul Beyoğlu'nda servis aracının arkasında hareketsiz yatan kişiye, iki kadın turist yardım etti. Herkes yerdeki kişiye bakıp geçerken iki Alman turist, ambulans gelene kadar olay yerinden ayrılmadı.

Haber Merkezi DHA
Turistler, sağlık ve polis ekipleri gelene kadar olay yerinde ayrılmadı.
Turistler, sağlık ve polis ekipleri gelene kadar olay yerinde ayrılmadı.

Olay, Refik Saydam Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen iki Alman kadın turist, park halindeki servis aracının arka tarafında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine turistler yerde yatan kişiye ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ancak yerde yatan kişinin herhangi bir tepki vermemesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Başucundan ayrılmadılar

Bu sırada herkes yerde hareketsiz yatan kişinin yanından bakıp geçerken iki turist sağlık ve polis ekipleri gelene kadar yerdeki kişinin başucundan ayrılmadı. İnsanlık ölmemiş dedirten görüntülerin yaşandığı dakikaların ardından olay yerine ambulans geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kendine gelen kişi hastaneye kaldırıldı.

Sigara verdiler, parasını aldılar

Polisin olay yerinde bilgisine başvurduğu adının M.Ş.K olduğu öğrenilen kişi, sabah saatlerinde bir kişinin kendisine sigara verdiğini, sigarayı içtikten sonra baygınlık geçirdiğini ardından da parasının alındığını öne sürdü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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