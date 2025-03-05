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İstanbul'da iftara yetişmek zulüm oldu: Trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı

İstanbul'da iftara yetişmek zulüm oldu: Trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı

18:355/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
AA
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İstanbul'da akşam saatlerinde şehrin her iki yakasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da akşam saatlerinde şehrin her iki yakasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı. Sürücüler, mesai saatinin bitimiyle artan trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, iftara yetişmek isteyen vatandaşlar için bu durum eziyet haline geldi. İftar saatinin yaklaşmasıyla şehrin ulaşımında kilit rol oynayan güzergahlarda trafik yoğunluğu her geçen dakika daha da artıyor.

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde akşam saatlerinde meydana gelen
trafik yoğunluğu
yüzde 83'e kadar çıktı.

Mesai saati bitiminde iş yerlerinden çıkanlara iftara yetişmek isteyen sürücülerin de eklenmesiyle megakentte trafik yoğunluğu akşam saatlerinde arttı.

İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve
TEM Otoyolu
'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yollar kilit, ilerlemek işkence

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Şirinevler, Çobançeşme ve Cevizlibağ'da araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Merter, Yenibosna, Çağlayan-Okmeydanı, Mecidiyeköy
ve
Zincirlikuyu
arasında görülen trafik yoğunluğu,
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
'ne kadar sürüyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçişlerde, Avrasya Tüneli istikametinde ve sahil yolunda yer yer yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal Kavşağı'ndan başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ederken Seyrantepe, Maslak ve Kemerburgaz ayrımında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Köprü yoğunluğu Uzunçayır'dan itibaren başlıyor

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde
Acıbadem
'de başlayan trafik Kartal'a kadar uzanıyor.
Ters istikamette Kartal, Maltepe, Bostancı ve
Kozyatağı
'nda da araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir-Sancaktepe mevkileri arasında her iki yönde de yoğunluk görülüyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
'nde yoğunluk
Uzunçayır
'dan itibaren başlıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve
Avrasya Tüneli
'nde ise trafik akıcı seyrediyor.

İftar için evlerine yetişmek isteyenler metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluktan dolayı beklemek zorunda kaldı. Yolcular, duraklarda araçlara binmekte güçlük çekti.

Aktarmaların yapıldığı Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında da zaman zaman sıra oluştu.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelinde yüzde 83'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 85, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 81 olarak ölçüldü.






#İstanbul
#Trafik
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#İBB CepTrafik
#İftar
#Yoğunluk

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