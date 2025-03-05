İstanbul'da iftara yetişmek zulüm oldu: Trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı. Sürücüler, mesai saatinin bitimiyle artan trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, iftara yetişmek isteyen vatandaşlar için bu durum eziyet haline geldi. İftar saatinin yaklaşmasıyla şehrin ulaşımında kilit rol oynayan güzergahlarda trafik yoğunluğu her geçen dakika daha da artıyor.
Mesai saati bitiminde iş yerlerinden çıkanlara iftara yetişmek isteyen sürücülerin de eklenmesiyle megakentte trafik yoğunluğu akşam saatlerinde arttı.
Yollar kilit, ilerlemek işkence
Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Şirinevler, Çobançeşme ve Cevizlibağ'da araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçişlerde, Avrasya Tüneli istikametinde ve sahil yolunda yer yer yoğunluk gözleniyor.
TEM Otoyolu'nda Hasdal Kavşağı'ndan başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ederken Seyrantepe, Maslak ve Kemerburgaz ayrımında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
Köprü yoğunluğu Uzunçayır'dan itibaren başlıyor
TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir-Sancaktepe mevkileri arasında her iki yönde de yoğunluk görülüyor.
İftar için evlerine yetişmek isteyenler metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluktan dolayı beklemek zorunda kaldı. Yolcular, duraklarda araçlara binmekte güçlük çekti.
Aktarmaların yapıldığı Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında da zaman zaman sıra oluştu.
İBB CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelinde yüzde 83'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 85, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 81 olarak ölçüldü.