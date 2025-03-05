İstanbul'da iftara yetişmek zulüm oldu: Trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde akşam saatlerinde meydana gelen trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı.

Mesai saati bitiminde iş yerlerinden çıkanlara iftara yetişmek isteyen sürücülerin de eklenmesiyle megakentte trafik yoğunluğu akşam saatlerinde arttı.

İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu 'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yollar kilit, ilerlemek işkence

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Şirinevler, Çobançeşme ve Cevizlibağ'da araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Merter, Yenibosna, Çağlayan-Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu arasında görülen trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'ne kadar sürüyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçişlerde, Avrasya Tüneli istikametinde ve sahil yolunda yer yer yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal Kavşağı'ndan başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ederken Seyrantepe, Maslak ve Kemerburgaz ayrımında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Köprü yoğunluğu Uzunçayır'dan itibaren başlıyor

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Acıbadem 'de başlayan trafik Kartal'a kadar uzanıyor.

Ters istikamette Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı 'nda da araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir-Sancaktepe mevkileri arasında her iki yönde de yoğunluk görülüyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'nde yoğunluk Uzunçayır 'dan itibaren başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli 'nde ise trafik akıcı seyrediyor.

İftar için evlerine yetişmek isteyenler metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluktan dolayı beklemek zorunda kaldı. Yolcular, duraklarda araçlara binmekte güçlük çekti.

Aktarmaların yapıldığı Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında da zaman zaman sıra oluştu.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelinde yüzde 83'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 85, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 81 olarak ölçüldü.



















