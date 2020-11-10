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İSTANBUL

İstanbul'da inanılmaz kaza: Trafiğe çıkması yasak olan forklift, 9 yaşındaki kızı biçti

İstanbul Kağıthane'de cadde üzerinde ilerleyen forklift iş makinesi, bakkaldan çıkan 9 yaşındaki Meryem'e çarptı. Ayağından ve başından yaralanan, kafasına platin takılan ve 80 dikiş atılan küçük kızın ailesi, sorumluların gereken cezayı almasını istiyor.

Haber Merkezi DHA
Forkliftin küçük kıza çarptığı anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Forkliftin küçük kıza çarptığı anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Kaza, 2 Ekim Cuma günü saat 16.00 sıralarında Seyrantepe'de meydana geldi. Trafiğe çıkması yasak olan forklift iş makinesi iddiaya göre 40-50 km hızla gelerek o sırada bakkaldan çıkan 9 yaşındaki Meryem'in ayağını ezdi. Ardından yere düşen Meryem başını iş makinesinin demirlerine çarptı. Hastaneye kaldırılan ve ilk müdahalesi yapılan Meryem'in kafasına platin takılarak, seksen dikiş atıldı ve ayağı alçıya alındı. Meryem yaşadıklarını şöyle ifade etti: "Bakkaldan çıktıktan sonra adımımı atmamla benim ayağımı eziyor. Benim gözüm on dakika kapanıyor. Açtıktan sonra herkes başımda oluyor. Araba gibi bir şey oluyor ve ben de ağlıyorum. Başımda da ağrı oluyor azcık ve çok acı çektim"


"Kafası içeriye çökmüş"

Meryem'in babası Çetin Sarıboğa, "Kızımı annesi bakkala gönderiyor ekmek almaya. Bakkaldan çıkan kızıma forklift adlı bir araç hızla gelip çarpıyor. Kızım dört gün hastanede kaldı. Kafasında 80'e yakın dikiş var. Bir de platin taktılar kafasına. Kızımın ayağındaki alçıyı dün çıkarttık. Bir buçuk ay daha yürüyemeyecek. Ayağı şişiyor zaten şu an. Kaza esnasında kızımın ayağından araç geçiyor ve kafasını da aracın demir kısmına vuruyo. Görüntülerde de var. Renkli tomografi çektik. Kafa içeriye çökmüş. Bir de, o arabanın önünde üç metre uzun demir var yani kızım saniyelerle hayata tutunmuş" dedi.

Trafiğe çıkması yasak olan forkliftle 9 yaşındaki kıza çarptı
OYNAT 00:31
Trafiğe çıkması yasak olan forkliftle 9 yaşındaki kıza çarptı
İstanbul Kağıthane'deki cadde üzerinde ilerleyen forklift iş makinesi bakkaldan çıkan 9 yaşındaki Meryem'e çarptı. Ayağından ve başından yaralanan, kafasına platin takılan Meryem'in ailesi, sorumluların gereken cezayı almasını istiyor.

"Adalet yerini bulsun"


Anne Mücahide Sarıboğa, "Ben kızımı bakkala gönderdim, o anda zilim çaldı, kızım kaza geçirmiş diye. O anda aşağıya indiğim zaman, kızım yerdeydi ve araç da şurada duruyordu. O aracın zaten sokağa çıkma yasağı var ve kullanan kişinin de ehliyeti yokmuş. Onu da sonradan öğrendim. Kızım, eşimin de dediği gibi, o an saniye ile kurtuluyor. Hem aracın önündeki demirlerin çok uzun olması hem de çok hızlı gelmesi. Çok hızlı gelmesi ile kaza gerçekleşiyor. Aracın ayağının üzerine çarpmasıyla, başını aracın demirine vurup yere düşüyor. Ne gerekiyorsa olmasını istiyorumö diyen Sarıboğa, "Kızımda da suç varsa ortaya çıkar zaten. Karşı tarafın suçu varsa ortaya çıksın. Adalet yerini bulsun. Biz çok üzüldük. Böyle bir şey kimsenin başına gelmesin" dedi.


"Trafikte olmaması gereken bir araç"

Ailenin avukatı Seyit Sönmez olaya ilişkin, "Trafikte olmaması gereken bir iş makinesi, forklift dediğimiz, sadece marketlerde, fabrika alanlarında çalışması gereken bir iş makinesidir. Burada ise ufacık bir çocuğa hızla çarpıyor. Çocuk beyin travması geçiriyor ve kafasında 70-80 tane dikiş var. Burada mesele, trafikte olmaması gereken bir aracın çok rahat bir şekilde böyle bir ana cadde üzerinde sürekli gelip gitmesidir ki aracın şoförü de ben her gün o aracı çalıştığım yere götürürdüm diyor" ifadelerini kullandı.


  • Bir insanın ölümüyle sonuçlanabilecek bir mesele diyen Avukat Sönmez, "Kıl payı atlatıyor ama aslında tehlike geçmiş değil. Çocuğun kafasına platin benzeri bir alet takıldı. Ömrü bundan sonra nasıl olacak, çalışacak mı, bir aksaklık olacak mı bunları bilemiyoruz" dedi.

Adıyaman'da korkunç kaza: Otomobilin ön camından giren at telef oldu
FOTOĞRAF 7
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Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Köseceli beldesinde meydana geldi.
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Kent merkezine ilerleyen Fatih Abacıalır yönetimindeki 53 LA 905 plakalı otomobil, yola aniden çıkan ata çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle at otomobilin ön camından içeriye girdi.
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Atın telef olduğu kazada otomobil sürücüsü Fatih Abacıalır ile yanında bulunan akrabası Bekir Abacıalır, yaralandı.
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Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Telef olan at ise iş makinesiyle otomobilden çıkarıldı.
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Kazada otomobilin ön camından giren at telef oldu, 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da korkunç kaza: Otomobilin ön camından giren at telef oldu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil yola aniden çıkan ata çarptı. Aracın ön camından içeriye giren at telef olurken, otomobildeki iki kişi yaralandı.


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