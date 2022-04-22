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İSTANBUL

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 244 kişi yakalandı

İstanbul'da Başakşehir, Şişli, Bayrampaşa ve Bağcılar'da yaşa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenlerin kaldığı 40 ev ve 1 işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 244 kaçak göçmen yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda kaçak göçmen operasyonu: 244 kişi yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 ve 21 Nisan tarihleri arasında Kartal, Başakşehir, Şişli, Bayrampaşa ve Bağcılar'da yaşa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenlerin kaldığı 40 ev ve 1 işyerine operasyon düzenlendi.

Operasyon ve denetimlerde; 119'u Afganistan, 68'i Suriye, 26'sı Pakistan, 26'sı Bangladeş ve 5'i Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 244 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar kapsamında, kaçaklara evlerini kiraladıkları belirlenen 21 kişiye 285 bin 714 lira ve 7 kaçağı sigortasız çalıştırarak iş yerinin deposunda barındırdığı tespit edilen 1 kişiye de 18 bin 80 lira para cezası kesildi.


Operasyon ve denetimlerde yakalanan toplam 244 göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı belirtildi.

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