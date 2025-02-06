İstanbul'da kaçak silah operasyonu: Tutuklanan şüphelilerden biri geçen sene tahliye edilmiş

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanması, eylemlerde bulunan suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin deşifre edilmesi ve aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması, etkinlik alanları ile suç faaliyetlerinin tespit edilebilmesi amacıyla çalışma yürüttü.