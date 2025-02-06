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İstanbul'da kaçak silah operasyonu: Tutuklanan şüphelilerden biri geçen sene tahliye edilmiş

İstanbul'da kaçak silah operasyonu: Tutuklanan şüphelilerden biri geçen sene tahliye edilmiş

13:086/02/2025, Perşembe
AA
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Operasyonda 4 uzun namlulu silah da ele geçirildi.
Operasyonda 4 uzun namlulu silah da ele geçirildi.

Megakentte düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, kurusıkıdan dönüştürülen 114 tabanca ile 4 uzun namlulu silah ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan zanlıların yakalanması, eylemlerde bulunan suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin deşifre edilmesi ve aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması, etkinlik alanları ile suç faaliyetlerinin tespit edilebilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bir haftada yakalandılar

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kaçak silah satıldığı belirlenen Fatih, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde şubat başından itibaren operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 4 uzun namlulu piyade tüfeği, kurusıkıdan dönüştürülen satışa hazır 114 tabanca, 321 şarjör, 274 ucu açık namlu, 107 sürgü ve gövde takımı ile 159 mermi ele geçirildi.

İki yıl önce tutuklanıp serbest kalmış

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden Y.A'nın, 2023'te de kaçak silah üretimi suçundan tutuklandığı, yargılandığı dava kapsamında bir yıl sonra tahliye edildiği öğrenildi.


#İstanbul
#kaçak silah
#operasyon

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