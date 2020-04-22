İstanbul'da kamuda mesai saatlerine Ramazan düzenlemesi yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ramazan bayramı sonuna kadar mesai saatiyle ilgili yeni düzenlemeye gidildiğini açıkladı.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid 19 tedbirleri kapsamında; 27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul’da mesai saatleri; 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.
#COVID19 tedbirleri kapsamında;
📌27 Nisan Pazartesi gününden
📌27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere
İstanbul’da mesai saatleri;
📌09.00-12.30,
📌13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.
▶️ https://t.co/iekFigtAeW pic.twitter.com/Ta9a22KdzG
#COVID19 tedbirleri kapsamında;
Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada da şöyle denildi:
- "Şehrimizde COVİD-19 Salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100’üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında;
- İstanbul’da Sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri,
- 27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.
- Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır."