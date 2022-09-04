Gündem İstanbulda kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
İSTANBUL

İstanbul'da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

TEM Otoyolu Edirne istikametinde 3 ayrı kamyonetin kasasında yolculuk yapanların görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonetin arkasında çocukların da olduğu görüldü. TEM Otoyolu Edirne istikametine giden 3 ayrı kamyonetin kasasında, çoğunluğu çocuklardan oluşan kişilerin yolculuk yaptığı görüldü. Görüntüler, dün 19.30 sıralarında kaydedildi. TEM Otoyolu üzerinde kasalarında çocukların da bulunduğu kamyonetler, aynı istikamette ilerledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbulda kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
İstanbul'da tehlikeli yolculuk

TEM Otoyolu Edirne istikametinde 3 ayrı kamyonetin kasasında yolculuk yapanların görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonetin arkasında çocukların da olduğu görüldü.
TEM Otoyolu Edirne istikametine giden 3 ayrı kamyonetin kasasında, çoğunluğu çocuklardan oluşan kişilerin yolculuk yaptığı görüldü. Görüntüler, dün 19.30 sıralarında kaydedildi. TEM Otoyolu üzerinde kasalarında çocukların da bulunduğu kamyonetler, aynı istikamette ilerledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçen kamyonetin kasasındaki kadının eşya üzerinde oturması dikkat çekti. Diğer kamyonetlerde ise çocuklar, hiçbir güvenlik önlemi olmadan kasadan yolu izledi. Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre kamyon, kamyonet ve römork gibi araçlarda yolcu taşımacılığı yasaklanırken, bu yolculuklar bazı durumlarda kurallara bağlanıyor. Kamyonetlerde güvenlik önlemi almadan yapılan yolculuklar ise tehlikeye davetiye çıkarıyor.

TEM'in ortasına çıkan yaya kazaya neden oldu
GÜNDEM
TEM'in ortasına çıkan yaya kazaya neden oldu

İstanbul'da feci kaza: 2 ölü
GÜNDEM
İstanbul'da feci kaza: 2 ölü
Adanada bir garip olay

Adana'da bir garip olay

​Şalgam şişesi delil oldu
Köpeğini gezdirirken buldu

Köpeğini gezdirirken buldu

Ne olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
Tuğrul Efendi Hakka yürüdü

Cerrahi tekkesinin son postnişini Ömer Tuğrul İnançer vefat etti.

PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirdi.

​19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta başladı.

​Boşnak liderden Erdoğan'a övgü

​Sanayinin ekonomideki payı artıyor.

​'Bu kış Rusya Avrupa'ya karşı enerji saldırısına hazırlanıyor'

Vücudun tüm sistemini alt üst ediyor

​Bank Asya'ya para telefonda ByLock.
Yumurta büyüklüğünde yağdı

Yumurta büyüklüğünde yağdı

​Herkes kaçıp sığınacak yer aradı.

​Okunan her kelime Türk dili için değerli.

​Medvedev'den Batı'ya gözdağı

​Yeni haftaya dikkat

​Ülkenin üçte biri sular altında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.