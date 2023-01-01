Gazeteci Hrant Dink'in suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 10 yıl geçti. Suikasta ilişkin bazı detaylar hala netlik kazanmazken, tetikçilerin terör örgütü FETÖ mensupları olduğu yakın zamanda ortaya çıkmıştı. Savcılık da, cinayetin "15 Temmuz'a gelinen süreçte FETÖ'nün ilk kurşunu olduğunu" belirtmişti. İşte geride bıraktığımız 10 senede yaşanan olayların kısa bir özeti...