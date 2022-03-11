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İSTANBUL

İstanbul'da kar nedeniyle yolda kalan İETT otobüsleri ulaşımı aksattı

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan İETT otobüsleri ulaşımda aksamaya neden oldu. Kentte karla kaplanan yollarda otobüsler ve araçlar ilerlemekte zorlanırken bazıları yolda kaldı. İETT otobüslerinin kentin birçok noktasında mahsur kalması nedeniyle insanlar mağduriyet yaşadı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda kar nedeniyle yolda kalan İETT otobüsleri ulaşımı aksattı
Yoğun kar yağışı altında İETT otobüsleri arızalanınca trafikte aksamalar meydana geldi.

Gaziosmanpaşa Bağlar Caddesi'nde çok sayıda İETT otobüsü karla kaplanan yolda mahsur kaldı. Otobüsler, cadde boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Ümraniye Hürriyet Mahallesi'nde iki İETT otobüsü ile bazı araçlar karlı yolda mahsur kaldı. Ümraniye'de kar nedeniyle yolda ilerlemekte güçlü çeken bir otomobili çevredekiler itti.

Mahsur kalan araçların yardımına koştular

Maltepe'de ara sokakta kalan bir otomobil, çevredekilerin yardımıyla itilerek bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışıldı.

Esenler Giyimkent 14. Sokak'ta yolun karla kaplanması nedeniyle mahsur kalan tırı kurtarmak isteyen kişiler kürekle karları temizledi.

Büyükçekmece Tepecik'te karlı yola saplanan ve ilerleyemediği için patinaj yapan servis minibüsü, çevredekilerce itilerek çıkarılmaya çalışıldı.

Sancaktepe Samandıra'da bir tır kar nedeniyle yolda mahsur kalırken Sultanbeyli'de kayganlaşan yolda bir servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kartal Yakacık ve Silivri Selimpaşa civarında iki otomobil devrildi.

Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle bazı binaların çatısında biriken kar yığınları ise kaldırıma düştü.

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