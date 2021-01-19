İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelerinde kar yağışı başladı.
Gece boyunca eksinin altına düşen hava sıcaklığı gün içinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelerinde kar yağışı başladı.
Gece boyunca eksinin altına düşen hava sıcaklığı gün içinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.