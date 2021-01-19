Gündem İstanbulda kar yağışı başladı
İSTANBUL

İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul’un Sultanbeyli, Çekmeköy, Beykoz ilçelerinde kar yağışı başladı. Yağan kar havadan görüntüledi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışı tekrar başladı.
İstanbul'da bazı ilçelerde kar yağışı tekrar başladı.

İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki bazı ilçelerinde kar yağışı başladı.

Gece boyunca eksinin altına düşen hava sıcaklığı gün içinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da görevli kişi eliyle kaldırım tuzladı
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İstanbul'da görevli kişi eliyle kaldırım tuzladı
İstanbul'da kar yağışıyla ana arter ve sokak aralarında trafik durma noktasına gelirken, kaldırımlarda da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yol kenarında karla kayganlaşan kaldırımı bir görevlinin eliyle tuzladığı anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

İstanbul’da şaşırtan görüntü: Kar altında denize girdi
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İstanbul’da şaşırtan görüntü: Kar altında denize girdi
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı altında bir vatandaş Sarayburnu'nda denize girdi. Eksi 4 dereceye kadar düşen soğuk havada denizde bir kişi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Megakent İstanbul sabah erken saatlerde şiddetli kar yağışının etkisi altında kaldı. Vatandaşların dışarı çıkmakta zorlandığı kar yağışında bir kişinin Sarayburnu sahilinde denize girmesi şaşkınlık oluşturdu. Derecelerin -4 dereceye kadar düşmesini umursamayan adam yaklaşık 5 dakika denizde yüzdüğü görüldü. Adam bununla da yetinmeyerek, kendisini çekenlere, '10 numara hava var. Çok güzel bir an' yorumunda bulundu.

İstanbul'da kar yağışıyla yollar kilitlendi trafik durdu
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İstanbul'da kar yağışıyla yollar kilitlendi trafik durdu
Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği kar yağışı İstanbul genelinde etkili oldu. Yağışla birlikte yollar beyaza bürünürken, gerekli müdahalenin yapılmaması sonucu kısa sürede araç trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Sabah evinden çıkan vatandaşlar kilitlenen trafikte mahsur kaldı.

Beyaz örtü ile kaplanan İstanbul havadan görüntülendi
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Beyaz örtü ile kaplanan İstanbul havadan görüntülendi
Kent genelinde dünden beri devam eden kar yağışı İstanbul'u beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde oluşan kartpostallık manzara havandan görüntülendi.


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