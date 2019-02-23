Gündem İstanbulda kar yağışı etkili oluyor
İSTANBUL

​​​İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemine giren İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji, yağışın yarın da etkili olacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sıcaklığın sıfır derece ölçüldüğü kentte yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.
Sıcaklığın sıfır derece ölçüldüğü kentte yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.

Öğleden önce aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış, havanın soğumasıyla özellikle Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde etkisini artırdı.

Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca'daki yağış nedeniyle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sıcaklığın sıfır derece ölçüldüğü kentte yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM),İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracını göreve hazır tutuyor.

İstanbul'da pazartesi günü çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.

Vatandaşlar yürümekte zorlandılar

Beylikdüzü’nde kar yağışı ve fırtınanın etkisiyle vatandaşlar yürümekti zorlandı.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, üst geçitleri ve yolları beyaz örtü ile kapladı. Yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zaman zaman yürümekte zorlandı. Kar yağışının etkisiyle sokaklarda seyrine doyum olmayan görüntüler de oluşturdu.
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Kar yağışı birçok ilde etkili oluyor.
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