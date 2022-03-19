Gündem İstanbulda kar yağışı etkisini sürdürüyor Birçok ilçede yollar beyaza büründü
İSTANBUL

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor: Birçok ilçede yollar beyaza büründü

İstanbul'da gün içerisinde aralıklı olarak devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. D-100 kara yolunda zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Anadolu Yakası'nda ise birçok ilçede evlerin çatıları ve yollar karla kaplandı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda kar yağışı etkisini sürdürüyor: Birçok ilçede yollar beyaza büründü
İstanbul'da etkili olan kar yağışı

Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkili olan yağış, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kadıköy'de aralıklı şekilde devam etti. Sultanbeyli'de evlerin çatıları ve yollar karla kaplandı.

D-100'DE ZAMAN ZAMAN ZORLUK YAŞANIYOR

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda trafik gözlenmezken, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de yoğunluk yaşanmıyor. Öte yandan D-100 kara yolunda seyreden sürücülerin zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadığı görülüyor.

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
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Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler kazanın kaldırılması için çalışma başlatırken, trafik tek şeritten sağlanıyor.

YAĞIŞIN ETKİLİ OLDUĞU İLÇELER

Kar yağışı, Avrupa Yakası'nda da yer yer etkisini sürdürüyor. Yağış, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta zaman zaman etkisini artırıyor. Bayrampaşa, Fatih, Esenler, Sultangazi, Eyüpsultan ve Arnavutköy'de ise lokal olarak etkili oluyor.

Silivri'de aralıksız ve tipi şeklindeki kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Semizkum sahili etkili yağış nedeniyle tamamen karla kaplandı. Bazı vatandaşların sahilde dolaştığı ve evcil hayvanlarını gezdirdiği görülüyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 31 SEVİYESİNDE

İBB Cep Trafik uygulamasına göre kentte saat 17.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak ölçüldü.

Eskişehir'de yürekleri ısıtan görüntü: Yolda kalanların yardımına koşan kurye
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Eskişehir'de yürekleri ısıtan görüntü: Yolda kalanların yardımına koşan kurye
Eskişehir'de yolda kalan kuryeye bir başka kurye, yanındaki şişede bulunan benzini paylaşarak yardım etti. O esnada üçüncü bir kuryenin yanlarına gelip, benzinini paylaşan kişinin daha önce kendisine de yardımcı olduğunu söylemesi, gülümseten bir diyaloğa dönüştü.

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