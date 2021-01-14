Gündem İstanbulda kar yağışı ne zaman yağacak Yarına dikkat
İSTANBUL

İstanbul’da kar yağışı ne zaman yağacak: Yarına dikkat!

Son dönemlerde yurt genelinde yaşanan kuraklık yerini yağışlı havaya bıraktı. Meteoroloji yetkililerinin hava durumuna ilişkin yaptığı son değerlendirmeye göre yarın yurdun batı kesimlerinde kar yağışı etkilerini gösterecek. Günlerdir yapılan uyarıların ardından yarın İstanbul'da öğleden sonra başlaması beklenen yağışlar pazartesi gününe kadar sürecek, hava sıcaklıkları ise 0 dereceye kadar düşecek.

Haber Merkezi İHA
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İstanbul aylardır susuzluk tehlikesi altında bulunuyordu. Son bir haftada etkili olan yağmurlar kentte yüzleri güldürdü. Yağan yağmurlar sonrası barajlarda doluluk oranı yüzde 26 seviyesine kadar yükseldi. Yağmurların ardından hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü İstanbul’da, 4 gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklık hissedilir derecede düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu tahminlerine göre İstanbul’da kar yağışının yarın öğleden sonra başlayacak. Pazartesi gününe kadar etkili olacak olan kar yağışının ardından ise 2 gün güneşli hava olacak. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede düşecek.

İstanbul'da ne zaman kar yağacak: Meteoroloji kar müjdesini verdi
GÜNDEM
İstanbul'da ne zaman kar yağacak: Meteoroloji kar müjdesini verdi


İşte İstanbul’da önümüzdeki 7 günlük hava durumu;

Bugün yağmurlu en yüksek 6, en düşük 3 derece
Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 1 derece
Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 0 derece
Pazar kar yağışlı en yüksek 2, en düşük 0 derece
Pazartesi kar yağışlı en yüksek 2, en düşük 0 derece
Salı parçalı bulutlu en yüksek 4, en düşük 0 derece

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