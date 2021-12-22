İstanbul'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu İstanbul'da dün akşam ve gece saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtü oluştu. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Avrupa yakasında Sarıyer, Anadolu yakasında ise Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ve Beykoz'da etkili oldu.

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