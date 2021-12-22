Gündem İstanbulda kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu
İSTANBUL

İstanbul'da kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu

İstanbul'da dün akşam ve gece saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtü oluştu. Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Avrupa yakasında Sarıyer, Anadolu yakasında ise Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ve Beykoz'da etkili oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İstanbulda kar yağışı sonrası bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu
Kar yağışı İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili oldu.

İstanbul'da dün akşam ve gece saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtü oluştu.

AA

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Avrupa yakasında Sarıyer, Anadolu yakasında ise Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe ve Beykoz'da etkili oldu.

AA

Gece saatlerinde etkisini arttırarak sürdüren yağış nedeniyle yüksek kesimlerde, çatılarda, araçlarda, yol kenarlarında ve ormanlık alanlarda beyaz örtü oluştu.

AA

Öte yandan herhangi bir olumsuzluğa karşı belediye ekiplerinin karla mücadele araçları hazır bekletiliyor.

AA

5 günlük İstanbul hava durumu

Ürdünde Türk şehitliği

Ürdün'de Türk şehitliği

​Aziz hatıraları hala yaşatılıyor.
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

'Bu yıl 200 terörist teslim oldu'
AK Partili Canikliden Kılıçdaroğluna gizli faiz cevabı

İşte 10 soruda 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' desteği.

Turkovac'a acil kullanım onayı verildi, seri üretim başladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuşuyor.

"Korktum merdivenlere zor kaçtım"

Yedi kilometre yürüyüp soğuktan donarak ölmüş.

​Merkez Bankası günlük dolar alış kurunu duyurdu.

​Saldırı girişimindeki 10 terörist etkisiz hale getirildi.
2021'de en çok ne konuştuk

2021'de en çok ne konuştuk

​Türkiye'nin en çok merak edilenleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.