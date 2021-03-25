İstanbul'da kar yağışı: Trafik durma noktasına geldi
Kar yağışı bastırdı İstanbul’da trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yağış nedeniyle zor ilerlediği görülürken, Haliç Köprüsü’nde ise vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kar yaşı nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yağış nedeniyle zor ilerlediği görüldü.
Kağıthane ve Eyüpsultan civarında etkili olan kar trafiği felç etti.
Kar nedeniyle bir çok araç ilerlemekte zorlandı. Bağlantı yollarında kalan araçlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Avrupa yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65'E ÇIKTI
Haliç Köprüsü’nde ise vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Yağışın yoğun olarak devam ettiği Taksim’de de kar küreme araçları hazır bekletiliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.