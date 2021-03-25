Gündem Kar yağışı bastırdı İstanbulda trafik durma noktasına geldi
İSTANBUL

İstanbul'da kar yağışı: Trafik durma noktasına geldi

Kar yağışı bastırdı İstanbul’da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yağış nedeniyle zor ilerlediği görülürken, Haliç Köprüsü’nde ise vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

Haber Merkezi İHA
İstanbulda kar yağışı: Trafik durma noktasına geldi
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kar yaşı nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların yağış nedeniyle zor ilerlediği görüldü.

Kağıthane ve Eyüpsultan civarında etkili olan kar trafiği felç etti.

İstanbul’da kar nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 65’lere çıktı
İHA
İstanbul’da kar nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 65’lere çıktı

Kar nedeniyle bir çok araç ilerlemekte zorlandı. Bağlantı yollarında kalan araçlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Avrupa yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65'E ÇIKTI

Haliç Köprüsü’nde ise vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Yağışın yoğun olarak devam ettiği Taksim’de de kar küreme araçları hazır bekletiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzara
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Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzara
İstanbul'da devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık manzaralar ortay açıktı. Kar yağışının etkisiyle Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Ağaçların da beyaza bürünmesiyle doğa manzarası kameralara yansıdı. İnsanlar kadar hayvanlar da yağan karın tadını çıkardı.

İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
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AKOM’dan daha önce İstanbul’da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası İstanbulun bazı bölgelerinde kar yağışı olmuştu.
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Bu sabah da yine Anadolu Yakasında ve Avrupa yakasında lapa lapa kar yağışı başladı.
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Lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü.
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Yağan kar İstanbul boğaz manzarası ile adeta mest etti.
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İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
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İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
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İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
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İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
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İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
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İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
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İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor
AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarı yapılmıştı. İstanbul'un bazı bölgelerine ise dün kar yağmıştı. Bu sabah ise kar yağışı yeniden başlayarak lapa lapa yağmaya devam etti.

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