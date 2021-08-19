İstanbul’da katliam son anda önlendi: PKK adına eylem hazırlığında olan 3 şüpheli yakalandı



İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, haklarında PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttükten sonra legal/illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 şüpheli tespit edildi.

Dijital materyaller de ele geçirildi

Şüphelileri yakalamak üzere Esenler’de bir adrese, geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin üçü de yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan adreste yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

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