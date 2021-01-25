Gündem İstanbulda kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu sürüyor
İSTANBUL

İstanbul'da kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da trafik yoğunluğu sürüyor.
İstanbul'da trafik yoğunluğu sürüyor.

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 22 Ocak Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

YOĞUNLUK DEVAM ETTİ

İstanbul'da kısıtlama sonrası ilk iş gününde, sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunlaştı. Yağmurun da etkisiyle artan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu başta olmak üzere kentin ana arterlerinde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda da Bağdat Caddesi'nin Bostancı'dan Göztepe'ye kadar olan kısmı, D-100 Karayolunun Göztepe Kartal arasında kalan kısmı, TEM Otoyolu'nda da Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası, Şile Otoyolu Üsküdar yönü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi.

YOĞUNLUK YÜZDE 76

İBB'nin mobil trafik uygulamasına göre, zaman zaman yüzde 80'nin üzerine çıkan trafik yoğunluğu saat 14.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

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