Gündem İstanbulda kıskanç koca dehşeti Karısını yumruklayıp merdivenden aşağı fırlattı
İSTANBUL

İstanbul’da kıskanç koca dehşeti: Karısını yumruklayıp merdivenden aşağı fırlattı

Sarıyer’de kıskançlık krizine giren öfkeli koca, tartıştığı karısını sokak ortasında tekme tokat dövdü. Kocasının yumruklu saldırısına uğrayan kadın, merdivenlerden yuvarlanarak başından yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, dayakçı koca arkasına bile bakmadan kaçtı. Vatandaşların yardım ettiği kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tarafından yakalanan koca adli makamlarca serbest bırakıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İstanbul’da kıskanç koca dehşeti: Karısını yumruklayıp merdivenden aşağı fırlattı
İstanbul’da kıskanç koca dehşeti.

Olay 8 Aralık 2021 günü Ayazağa’da yaşandı. Aynur T. (34) ve eşi Ümit T. (36) sokak ortasında kıskançlık yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından taksiye binmek isteyen Ümit T., yanına gelen karısına saldırdı. Öfkeli koca karısını üzerine yürüyerek yumruklamaya başladı. Kocasının attığı yumruk darbeleri sonrasında Aynur T. bir işyerinin önündeki merdivenlerden boşluğa düştü. Genç kadın kafasından yaralanırken, öfkeli koca ise vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden koşarak kaçtı.
Vatandaşların yardımıyla dükkanın önünden kaldırılan kadına ilk müdahale esnaflar tarafından yapıldı. Yaşanan darp anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kadın dayakçı kocadan şikayetçi olmadı


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan Aynur T.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavisi tamamlanan kadın ardından taburcu edildi. Ancak kadın kendisini darbeden kocasından şikayetçi olmadı.
Polisin yakaladığı koca adli makamlarca serbest bırakıldı
Dayağın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şahsın önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde koca Ümit T.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
“Kadın yarı baygın bir şekilde yatıyordu”


Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Ben burada kalabalığı gördüm ambulans gelmişti, ambulansı görünce ben de dükkanımı kilitleyip ortaya gittim. Baktım bayan yerde yatıyor, birkaç kişi müdahale ediyor. Polis de gelmişti olayı araştırıyordu. Kimse doğru düzgün bir şey görmemiş sadece dükkanın sahibi, bir vatandaşın kadına vurup kaçtığını görmüş” dedi.
“Çirkin bir durum, olmaması gerekiyor”


Bir başka vatandaş ise, “Dükkanım ile olay yeri arasında yaklaşık 100 metre falan var. Gittiğimde ambulans oradaydı, sedyeye koyup ambulansa almışlardı. Bir süre sonra ekip otosu geldi polisler araştırmaya başladı. Galiba kadıncağızın kimliği yoktu o sırada. Kadının üzerinde galiba kocasının kredi kartı vardı. Biz olayı izledikten sonra üzüldük. Çirkin bir durum, olmaması gerekiyor. İnşallah kadıncağızda hiçbir sorun yoktur ve sağlık durumu iyidir” ifadelerini kullandı.

Ayrılmayı kabul etmeyen koca dehşet saçtı
FOTOĞRAF 13
Title
İçmeler Mahallesi köyiçi mevkiinde meydana gelen olayda anne F.Ö ve üç çocuğunun yaşadığı evde meydana gelen yangına çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.
Title
Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre H.U. ayrıldığı karısı F.Ö ile gündüz vakti tartıştı. Yaşadıkları tartışmanın hıncını alamayan koca H.U. gece saat 01.30 sularında iddiaya göre yanında getirdiği yanıcı madde ile evi ateşe verdi.
Title
Bu esnada çocukların ve kadının evde olmaması herkesi sevindirirken, yanan eve müdahale eden itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri komşu evleri uyandırarak tahliye sağladı.
Title
Olayda dumandan hafif etkilenenler dışında sağlık sorunu yaşanmazken tek katlı kagir ev kullanılamaz hale geldi.
Title
Olayın sanığı olduğu belirtilen eski koca güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Title
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Ayrılmayı kabul etmeyen koca dehşet saçtı
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler mahallesinde iddiaya göre ayrılmayı kabul etmeyen koca, eşi F.Ö ve üç çocuğunun yaşadığı evi ateşe verdi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Ordu'da koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezdi
GÜNDEM
Ordu'da koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezdi

Baba tutuklandı

Baba tutuklandı

Oğluna ekmek arası uyuşturucu göndermiş.
Hatırlatma dozu uyarısı

Hatırlatma dozu uyarısı

​TFF stadyumlara giriş için düzenleme yaptı.
HÜRKUŞtan müthiş haber: Bir ilk gerçekleşecek

​Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 2022 tarihi rekorların kırıldığı yıl olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobiller listesine bir yenisi daha eklendi.

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.