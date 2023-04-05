İstanbul'da 'Kökünü Kurutma' operasyonda 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonu gerçekleştirdi. Beyoğlu başta olmak üzere Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Pendik ve Sarıyer ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.