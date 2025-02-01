İstanbul'da kolonları çatlayan ve sallanan bina boşaltıldı

İstanbul Bahçelievler'de atlı katlı bir binanın sakinleri, kolonlarda çatlaklar oluştuğu, binanın sallandığı ve tabanında çökme olduğu gerekçesiyle belediyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ekipler binanın tahliye edilmesini kararlaştırdı.
Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'taki 6 katlı binanın sakinleri, kolonlarda çatlaklar oluştuğu, binanın sallandığı ve tabanında çökme olduğu gerekçesiyle belediyeye ihbarda bulundu.
Altı katlı bina tahliye edildi
Bina 1986 yılında inşa edilmiş
Apartmandaki 8 daireden 7'sinde ikamet eden ailelerin geceyi akrabalarında geçireceği, bir ailenin ise belediye tarafından otele yerleştirileceği öğrenildi.
1986 yılında inşa edilen binayla ilgili kararın, yapılacak detaylı testlerin ardından verileceği belirtildi.