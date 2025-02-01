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İstanbul'da kolonları çatlayan ve sallanan bina boşaltıldı

İstanbul'da kolonları çatlayan ve sallanan bina boşaltıldı

23:181/02/2025, Cumartesi
AA
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Kolonlarında çatlaklar oluşan ve tahliye edilen binanın 1986 yılında inşa edildiği belirtildi.
Kolonlarında çatlaklar oluşan ve tahliye edilen binanın 1986 yılında inşa edildiği belirtildi.

İstanbul Bahçelievler'de atlı katlı bir binanın sakinleri, kolonlarda çatlaklar oluştuğu, binanın sallandığı ve tabanında çökme olduğu gerekçesiyle belediyeye ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan ekipler binanın tahliye edilmesini kararlaştırdı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi
nde kolonlarında çatlaklar oluşan
altı katlı bina
belediye ekiplerince boşaltıldı.

Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'taki 6 katlı binanın sakinleri, kolonlarda çatlaklar oluştuğu, binanın sallandığı ve tabanında çökme olduğu gerekçesiyle belediyeye ihbarda bulundu.

Altı katlı bina tahliye edildi

Bunun üzerine adrese
Bahçelievler Belediyesi
zabıtası ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Belediye ekipleri
, yaptıkları ön inceleme sonrası binanın tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Bina 1986 yılında inşa edilmiş

Apartmandaki 8 daireden 7'sinde ikamet eden ailelerin geceyi akrabalarında geçireceği, bir ailenin ise belediye tarafından otele yerleştirileceği öğrenildi.

1986 yılında inşa edilen binayla ilgili kararın, yapılacak detaylı testlerin ardından verileceği belirtildi.



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