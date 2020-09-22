İstanbul'da korkutan kaza: Fındıklı durağında tramvay ile otomobil çarpıştı

İstanbul T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yine bir kaza yaşandı. Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sev edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.
- Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
Bir ayda iki kaza daha oldu
Ağustos ayında Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarpmıştı. Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seyir halindeki tramvayla sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen plakalı araç çarpışmıştı.