İstanbul'da korkutan kaza: Laleli'de tramvay otobüsle çarpıştı

İstanbul Laleli tramvay ile tur otobüsü çarpıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. İş yerlerine gitmek için yola çıkanlar inerek tramvay yolunda yürüdü.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
Bir ayda üçüncü kaza
Ağustos ayında Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarpmıştı. Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seyir halindeki tramvayla sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen plakalı araç çarpışmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Karaköy tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpışmış, araç sürücü araçta sıkışmıştı.