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Gündem İstanbulda korkutan kaza Lalelide tramvay otobüsle çarpıştı
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İstanbul'da korkutan kaza: Laleli'de tramvay otobüsle çarpıştı

İstanbul'da son bir ay içerisinde yaşanan üç tramvay kazasına bir yenisi daha eklendi. Laleli'detramvay ile tur otobüsü çarpıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. İş yerlerine gitmek için yola çıkanlar inerek tramvay yolunda yürüdü.

Haber Merkezi DHA
Kaza nedeniyle vatandaşlar tramvaydan inerek işlerine yürüyerek gitti.
Kaza nedeniyle vatandaşlar tramvaydan inerek işlerine yürüyerek gitti.

İstanbul Laleli tramvay ile tur otobüsü çarpıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. İş yerlerine gitmek için yola çıkanlar inerek tramvay yolunda yürüdü.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

İstanbul'da korkutan kaza: Karaköy durağında tramvay ile otomobil çarpıştı
GÜNDEM
İstanbul'da korkutan kaza: Karaköy durağında tramvay ile otomobil çarpıştı

Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştı: Bir kişi yaralandı
GÜNDEM
Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Tophane'de tramvay halk otobüsüne çarptı
GÜNDEM
Tophane'de tramvay halk otobüsüne çarptı

Bir ayda üçüncü kaza

Ağustos ayında Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarpmıştı. Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seyir halindeki tramvayla sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen plakalı araç çarpışmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Karaköy tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpışmış, araç sürücü araçta sıkışmıştı.

Karaköy'de otomobille tramvay çarpıştı: 1 yaralı
OYNAT 01:09
Karaköy'de otomobille tramvay çarpıştı: 1 yaralı
Beyoğlu Karaköy tramvay durağında, otomobille tramvay çarpıştı. Araç sürücüsü yaralanırken, tramvay seferleri çift taraflı durduruldu.


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