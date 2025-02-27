İstanbul'da kritik görüşme: Rusya ve ABD heyetlerinin toplantısı başladı

Rusya ve ABD heyetleri, büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." ifadesini kullanmıştı.