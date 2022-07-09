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İSTANBUL

İstanbul'da Kurban Bayramı sakinliği: Yollar boş kaldı

İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile bayramın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 4’lere kadar düşerken, boş kalan yollar havadan görüntülendi.

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Haber Merkezi Diğer
İstanbulda Kurban Bayramı sakinliği: Yollar boş kaldı
Yoğunluk yüzde 4 olarak ölçüldü.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

Vatandaşların 9 günlük tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Anadolu Yakası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 08.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Anadolu Yakası D-100 karayolu havadan drone ile görüntülendi.

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Kilometrelerce araç kuyruğu

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