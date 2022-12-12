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İSTANBUL

İstanbul'da lodos hayatı olumsuz etkiliyor: Pazarcı çadırla uçtu

İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Arnavutköy’de pazar açmaya çalışan esnaf zor anlar yaşadı. Çadırı kurmakta zorlanan esnafı çadırla birlikte uçmaktan meslektaşı kurtardı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda lodos hayatı olumsuz etkiliyor: Pazarcı çadırla uçtu
Pazarcının çadırla uçması cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Arnavutköy’de pazar açmaya çalışan esnaf zor anlar yaşadı. Çadırı kurmakta zorlanan esnafı çadırla birlikte uçmaktan meslektaşı kurtardı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

YETKİLİLER UYARMIŞTI

Hafta sonu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına ve yağış uyarısında bulunmuştu.

Yapılan uyarıların ardından dün sabah saatlerinde Arnavutköy’de pazar kurmaya çalışan esnaf, çadır açmakta zorlandı. Şiddetli rüzgar nedeni ile çadırlar savrulurken, çadırı bağlamaya çalışan bir esnaf çadırla birlikte havalandı.

Havalanan pazarcıyı meslektaşı bacağından tutarak kurtardı.

Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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