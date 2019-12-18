Gündem Kumandalı sistem ile çalışan gizli bölmelerde 2 bin 571 ünlü markanın taklit ürünü kol saati ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul'da marka kol saatlerinin taklitlerini satanlara operasyon

Kumandalı sistem ile çalışan gizli bölmelerde 2 bin 571 ünlü markanın taklit ürünü kol saati ele geçirildi

İstanbul'da ünlü kol saatlerinin taklitlerini ülkeye sokarak turistlerin yoğun olduğu bölgelerde satışını yapan şebekeye polis ekipleri operasyon düzenledi. Emniyet ekipleri, operasyon sırasında dükkan içerisine özel olarak dizayn edilmiş kumandalı sistem ile çalışan gizli bölmelerde saklanarak satışa sunulan 2 bin 571 ünlü markanın taklit ürünü bayan ve erkek kol saati ele geçirdi. Ele geçirilen kol saatlerinin toplam piyasa değerinin ise yaklaşık 3 milyon 850 bin lira olduğu değerlendiriliyor.

Haber Merkezi İHA
Ele geçirilen saatler.
Ele geçirilen saatler.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü saatlerin taklitlerini ülkeye sokarak turistlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde satışını yapan bir şebeke tespit etti. Söz konusu şebekeye yönelik Fatih’te 2 ve Gaziosmanpaşa’da 1 iş yerine yapılan operasyonda, ünlü markaların taklidi olduğu tespit edilen toplam 2 bin 571 kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili H.İ., K.G. ve M.E.K. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Ünlü kol saatlerinin taklitlerini ülkeye sokarak turistlerin yoğun olduğu bölgelerde satışını yapan şebekeye polis ekipleri operasyon düzenledi.

Şebekenin, taklit ürünleri yurda kaçak yollarla soktukları, havalimanlarına getirdikleri bazı ürünleri jelatinlerle sarıp kontrol cihazından bu şekilde geçirdikleri belirlenirken, bazılarını ise askılı giysilerin altına yapılan özel ceplerde kaçırdıkları anlaşıldı. M.E.K isimli yabancı uyruklu bir kadının üzerinde vücuduna sarılı halde 500 civarında saat ve saat parçası çıktığı öğrenildi.

İHA
Operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 850 bin lirayı bulan 2 bin 571 kol saati ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şebeke üyelerinin, ülkeye sokulan taklit ürünler turistlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde açtıkları lüks iş yerlerinde bin 500 lira 4 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla sattıkları saptandı.

İHA
Şebeke üyelerinin, ülkeye sokulan taklit ürünler turistlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde açtıkları lüks iş yerlerinde bin 500 lira 4 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla sattıkları saptandı.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin ise 3 milyon 850 bin lirayı bulduğu kaydedildi. Yakalanan 3 kaçakçı hakkında, kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

İstanbul'da ünlü markaların taklidi 2 bin 571 saat ele geçirildi
FOTOĞRAF 13
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışında ünlü markaların saatlerinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilip satıldığını tespit etti.
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Taklit kol saatlerin tır ve kamyon kasalarına yapılmış bölmelerde getirildiği ve herhangi bir gümrük beyanında bulunmadan Türkiye'ye kaçak olarak sokulduğu belirlendi.
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Havayolunu da kullanan kaçakçıların, getirdikleri saatleri jelatinle vücuduna sararak ya da kıyafetlerin içine yaptıkları özel astarla gizledikleri öğrenildi.
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Marka kol saatlerinin taklitlerini satanlara operasyon
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Kaçak yollarla getirilen saatlerin yurtdışında maliyetinin ucuz, kalitesinin ise yüksek olduğu ve çoğunun ünlü markaların birebir taklit ürünleri olduğu bildirildi.
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Saatlerin İstanbul'da turistlerin yoğunluk gösterdiği yerlerde bin 500 lira ile 4 bin 500 lira fiyat aralığında satıldığı tespit edildi.
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, bu bilgiler üzerine yurt dışından kaçak yollarla getirilen saatlerin depolandığı ve satıldığı Fatih'te bulunan 2 farklı işyerine ve Gaziosmanpaşa'da bir işyerine operasyon düzenledi.
Title
Emniyet ekipleri, operasyon sırasında dükkan içerisine özel olarak dizayn edilmiş kumandalı sistem ile çalışan gizli bölmelerde saklanarak satışa sunulan 2 bin 571 ünlü markanın taklit ürünü bayan ve erkek kol saati ele geçirdi.
Title
Ele geçirilen kol saatlerinin toplam piyasa değerinin ise yaklaşık 3 milyon 850 bin lira olduğu değerlendiriliyor.
Title
Soruşturma kapsamında işyeri sahibi olduğu belirlenen H.İ. , K.G. ve M.E.K. yakalanarak gözaltına alındı.
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Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 'kaçakçılık kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılmasının ardında serbest bırakıldı.
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Title
İstanbul'da ünlü markaların taklidi 2 bin 571 saat ele geçirildi
Ünlü markaların taklit kol saatlerini yurt dışından getirerek Türkiye'de satışını yapanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken 2 bin 571 birebir taklit kol saati ele geçirildi.


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