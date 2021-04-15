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Gündem İstanbulda merdiven altı parfüm operasyonu 21 bin 439 şişe ele geçirildi
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İstanbul'da merdiven altı parfüm operasyonu: 21 bin 439 şişe ele geçirildi

İstanbul’da sahte parfüm imalathanelerine düzenlenen operasyonda çeşitli parfüm markalarına ait 21 bin 439 şişe taklit parfüm ele geçirildi, olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi İHA
İstanbulda merdiven altı parfüm operasyonu: 21 bin 439 şişe ele geçirildi
Taklit ürünlerin piyasa değerinin 18 milyon 452 bin civarında olduğu öğrenildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Bürosunca, sahte parfüm imalathaneleri tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bağcılar, Bahçelievler ve Esenler’de belirlenen merdiven altı 5 ayrı sahte parfüm imalathanesine dün operasyon düzenlendi.

Baskınlarda çeşitli parfüm markalarına ait 21 bin 439 şişe taklit parfüm, 462 bin 742 parfüm kutusu, şişe kapağı, şişe ve ambalaj ile 25 litre doluma hazır parfüm esansı ele geçirildi.

SEKİZ MAKİNEYE EL KONDU

Olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalandığı operasyonda parfüm imalatında kullanılan 8 makineye el konuldu.

Emniyet kaynakları, ele geçirilen taklit ürünlerin piyasa değerinin 18 milyon 452 bin civarında olduğunu duyurdu.

  • Operasyonda yakalanan H.B., M.E.T., H.D., H.E. ve S.K. adlı 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, ele geçirilen merdiven altı sahte parfümler İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avlusunda sergilendi.

Parfüm imalathanesine polis baskını
GÜNDEM
Parfüm imalathanesine polis baskını

1,2 milyonluk parfüm bulundu
DÜNYA
1,2 milyonluk parfüm bulundu

İstanbul’da sahte parfüm operasyonu: Piyasa değeri dudak uçuklattı
FOTOĞRAF 5
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte parfüm üretimi yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.
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Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, 12 Ağustos günü Bahçelievler ve Bağcılar'daki 5 adrese operasyon düzenledi.
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Gerçekleştirilen operasyonlarda 8 bin 218 dolu parfüm, 30 bin 12 etiket, şişe, kapak ve kutu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 250 bin lira olduğu öğrenildi.
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Şüpheliler hakkında Sınai Mülkiyet Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.
İstanbul’da sahte parfüm operasyonu: Piyasa değeri dudak uçuklattı
İstanbul Bağcılar ve Bahçelievler'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 2 milyon 250 bin lirayı aşan 8 bin 218 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.


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