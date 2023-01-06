Gündem İstanbulda mesai sonu trafiği Yoğunluk yüzde 71e ulaştı
İSTANBUL

İstanbul'da mesai sonu trafiği: Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da haftanın son iş günü mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kentte mesai bitiminde başlayan trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda mesai sonu trafiği: Yoğunluk yüzde 71e ulaştı
Arşiv.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu İstoç mevkisinden Edirne istikametine trafik yoğun ilerliyor.

D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinden başlayan trafik, Bakırköy istikametine kadar yoğun seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sahil yolunda Zeytinburnu'ndan başlayan trafik yoğunluğu, Yeşilköy'e kadar devam ediyor.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli çıkışından Maltepe'ye kadar çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ataşehir yönü ile TEM Ümraniye'den D-100 bağlantısına kadar olan bölgede araçlar güçlükle ilerliyor.

Şile Yolu Ümraniye mevkisinde de tek yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde köprü girişlerinde trafik kısmen daha akıcı ilerliyor.

Kentte mesai bitiminde başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin cep trafik uygulamasına göre yüzde 71'e ulaştı.

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