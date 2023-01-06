İstanbul'da mesai sonu trafiği: Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda stantları gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda stantları gezdi. Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarım ve bankacılık sektörlerinin temsilcileri katıldı. Çakar, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziraat Bankası'nın kurulmasına yönelik Sultan 2. Abdülhamid'in kararının bir örneğini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program öncesi çiftçi stantlarını ziyaret etti.