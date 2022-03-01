İstanbul'da metro inşaatı yanındaki yolda göçük

Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki göçüğe, trafik akışının yoğun olduğu caddede şans eseri düşen araç olmadı.

İstanbul'daki olay saat 10.30 sıralarında Bağcılar’da, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı inşaatı yanındaki Mehmet Akif Bulvarı’nda meydana geldi.

DHA

Henüz bilinmeyen bir sebeple caddenin ortasında göçük oluştu.

DHA

Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki göçüğe, trafik akışının yoğun olduğu caddede şans eseri düşen araç olmadı. Olay yerine polis ve İBB yol bakım ekipleri sevk edildi.

DHA

Polis ekipleri göçüğün çevresini emniyet şeridi ile kaparak trafik akışını ara sokaklara yönlendirdi. İBB yol bakım ekipleri de çöken yolda incelemelerine devam ediyor.