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İSTANBUL

İstanbul'da metro inşaatı yanındaki yolda göçük

İstanbul Bağcılar'da metro inşaatı yanındaki yolda göçük oluştu. Yol kapatılırken, araçlar başka yollara yönlendirildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda metro inşaatı yanındaki yolda göçük
Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki göçüğe, trafik akışının yoğun olduğu caddede şans eseri düşen araç olmadı.

İstanbul'daki olay saat 10.30 sıralarında Bağcılar’da, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı inşaatı yanındaki Mehmet Akif Bulvarı’nda meydana geldi.

DHA

Henüz bilinmeyen bir sebeple caddenin ortasında göçük oluştu.

DHA

Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki göçüğe, trafik akışının yoğun olduğu caddede şans eseri düşen araç olmadı. Olay yerine polis ve İBB yol bakım ekipleri sevk edildi.

DHA

Polis ekipleri göçüğün çevresini emniyet şeridi ile kaparak trafik akışını ara sokaklara yönlendirdi. İBB yol bakım ekipleri de çöken yolda incelemelerine devam ediyor.

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