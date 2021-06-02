Gündem İstanbulda metro seferlerine düzenleme
İSTANBUL

İstanbul'da metro seferlerine düzenleme

Kademeli normalleşme dönemine geçilmesiyle birlikte İstanbul'da metro seferlerinde düzenlemeye gidildi. Normalleşme takvimine göre sefer saati ve aralıklarını güncelledi.

Haber Merkezi Diğer
İstanbulda metro seferlerine düzenleme
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Metro İstanbul, 1 Haziran itibarıyla başlayan kademeli normalleşme takvimine göre düzenlenen yeni sefer tarifelerini duyurdu. Buna göre hafta içi ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı cumartesi günü seferler saat 06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dakika aralıklarla yapılacak.

Bu saat aralıklarında sefer yapılacak hatlar şunlar:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

F1 Taksim-Kabataş

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

  • TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği saat 08.00-22.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında saat 07.00-21.00 arasında işletme yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Kontrollü normalleşme gündemde
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Kontrollü normalleşme gündemde

Normalleşme takvimine göre sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günü ise hatlar saat 06.00 ile 00.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile çalışacak.

Belirtilen aralıkta sefer yapacak hatlar şunlar:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşmeye ilişkin genelge
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İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşmeye ilişkin genelge

PAZAR GÜNLERİ BU HATLARDA SEFER YOK

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro, F1 Taksim-Kabataş füniküler, T3 Kadıköy-Moda tramvay, TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında ise pazar günü sefer yapılmayacak. Yapılan duyuruda vatandaşların pazar günleri kapalı hat güzergahlarında İETT araçlarını kullanabileceği belirtildi.

Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecek.

Normalleşmede ilk gün: Sabahın erken saatlerinde kapılarını açtılar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı. Bu kapsamda yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.
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Kırklareli’nde birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.
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Kırklareli Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Zafer Sürer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını heyecanla takip ettiklerini söyledi. Kararın tüm esnafı mutlu ettiğini anlatan Sürer, Hepimiz için çok büyük bir sürpriz oldu. İşletmelerin açılması iyi oldu. Çünkü esnafın artık dayanacak gücü kalmamıştı. Hizmet sektöründeki arkadaşlarımız çok zorlandı. dedi.
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Sürecin herkes için bereketli olması temennisinde bulunan Sürer, Ülkemiz için vatanımız için herkes için hayırlı olsun. Çok büyük bir heyecan var. Her şeyi özledik. Yaklaşık 4 ay 5 ay oldu müşteri almıyorduk. ifadelerini kullandı.
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Kahvehane işletmecisi Yücel Tüzün ise özledikleri müşterilerini bugün karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Çok zor günler geçirdiklerini anlatan Tüzün, erken saatte işletmesine gelerek hazırlıklarını yaptığını söyledi.
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Edirne ve Tekirdağ'da da esnaflar işletmelerinin kapılarını açtı.
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Bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak olan kademeli normalleşme süreci kapsamında kafe ve restoran esnafı geceden temizliğe başladı. Masaları servise hazır hale getiren esnaflar, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını beklemeye koyuldu.
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Bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak olan kademeli normalleşme süreci kapsamında kafe ve restoran esnafı geceden temizliğe başladı. Masaları servise hazır hale getiren esnaflar, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını beklemeye koyuldu.
Title
Bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak olan kademeli normalleşme süreci kapsamında kafe ve restoran esnafı geceden temizliğe başladı. Masaları servise hazır hale getiren esnaflar, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını beklemeye koyuldu.
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Zeytinburnu'nda bir kafe ve bir restoran da hazırlıklarının ardından sabah saat 07.00'den itibaren müşteri ağırlamaya başladı.
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Kafe sahibi işletmeyi yeni devraldıklarını belirterek,Açtık, çalışacağız. Yoğunluk bekliyoruz dedi.
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Müşteriler de kafe ve restoranların açılmasından memnun olduklarını dile getirdiler.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımları kapsamında kafe, kıraathane, restoran ve lokantalar bu sabah 07.00 ile masada servis vermeye başladı. Mekanların oturma düzeni, mesafe ve hijyen konularında hazırlık yaptıkları görüldü.
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Sabah erken saatlerde kıraathaneye gelen Durmuş Karasu, sabahları çay içmeyi özlediğini belirterek, “Vatanımız için hayırlı olsun diyorum öncelikle. Tabi özledik, 6, 6 buçuk. Çayımızı içiyorduk. Şimdi eski günlere döneceğiz inşallah yavaş yavaş. Bugünleri çok özledik çok. İnşallah iyi günlerde gelecek yakın” şeklinde konuştu.
Normalleşmede ilk gün: Sabahın erken saatlerinde kapılarını açtılar
Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni normalleşme kararları sonrasında yeme-içme yerleri sabahın erken saatlerinde kapılarını açarak hizmet vermeye başladı.


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