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İstanbul'da MLKP’nin gençlik yapılanmasına operasyon: Altı şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü MLKP'ye yönelik başlatılan operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

10:01 . 4/05/2023 Perşembe
AA
MLKP terör örgütüne operasyon

MLKP terör örgütüne operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü MLKP'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.


Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucunda örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten 17 şüphelinin kimliklerini belirledi.


Tespiti yapılan 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.





#MLKP
#terör
#İstanbul
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