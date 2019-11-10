Gündem İstanbulda motosikletle makas atarken bile dans eden maganda
İSTANBUL

İstanbul'da motosikletle makas atarken bile dans eden maganda

İstanbul'da motosikletle makas atarken bile dans eden maganda

İstanbul D -100 Karayolu'nda motosikletiyle giden bir kişi dans edip, makas atarak, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Yaşanan bu anlar kameraya yansırken, bir süre daha bu şekilde ilerleyen motosikletli daha sonra gözden kayboldu.
Yaşanan bu anlar kameraya yansırken, bir süre daha bu şekilde ilerleyen motosikletli daha sonra gözden kayboldu.

Görüntüler cuma günü öğle saatlerinde D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde kaydedildi.

Avcılar yönüne giden bir motosikletli, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. Motosiklet üzerinde yaptığı ilginç hareketleriyle dikkat çeken sürücü zaman zaman da makas attı.

Motosikletle makas atarken bile dans eden maganda kamerada
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Motosikletle makas atarken bile dans eden maganda kamerada
D -100 Karayolu'nda motosikletiyle giden bir kişi dans edip, makas atarak, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.


Makas sırasında bir eliyle motosikletin gidonunu tutarken, diğer elini ritme uyarak salladı. Dinlediği müzikle dans eden motosiklet sürücüsü, direksiyonu bırakarak tehlikeli hareketlerde bulundu.

Yaşanan bu anlar kameraya yansırken, bir süre daha bu şekilde ilerleyen motosikletli daha sonra gözden kayboldu.

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