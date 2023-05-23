İstanbul'da 'Niye bakıyorsun' tartışması: Pitbull ile gelip iş yerine saldırdılar

İstanbul/ Zeytiburnu
Olay, dün saat 00.30 sıralarında Gökalp Mahallesi 58. Bulvar'da bulunan çorbacıda meydana geldi. Yanındaki pitbull cinsi köpek ile çorbacının önünden geçen bir kişi, masada oturan müşterilere dönerek 'Niye bakıyorsun' dedi. Bunun üzerine masada oturanlarla arasında tartışma başladı. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen kişi, buradan ayrıldıktan kısa süre sonra, yanındaki pitbull ve arkadaşı ile çorbacıya tekrar geldi. Önce tartışmaya karışan müşterilere saldıran 2 kişi, daha sonra iş yerinin önündeki sandalye ve sopalarla iş yerine saldırdı. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, dışarıda yemek yiyenler kendilerini korumak için çorbacının içine sığındı.
İş yerinde çalışan Yaşar Taştan, "Olay, dün akşam burada müşterilerimiz çorba içerken yaşandı. Dışarıda müşterilerimiz otururken, biri geçiyor köpekle. Müşteriye, 'Niye bakıyorsun' diyor. Alkollü bunlar. Sonra arkadaşları ile gelince birbirlerine giriyorlar, masalar sandalyeler havada uçuşuyor. Ekipler kaçanları arıyor " dedi.
Saldırı anı cep telefonu kamerasında