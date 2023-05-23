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İstanbul'da 'Niye bakıyorsun' tartışması: Pitbull ile gelip iş yerine saldırdılar

İstanbul Zeytinburnu'nda 'Niye bakıyorsun' tartışması olaylı bitti. Pitbull cinsi köpeğiyle çorbacının önünden geçen bir kişi, masada oturanlarla 'Niye bakıyorsun' diyerek tartıştı. Aynı kişi ayrıldıktan kısa süre sonra köpeği ve arkadaşıyla gelerek tartıştıkları müşterilere saldırdı. Sandalye ve sopalarla iş yerinin de camlarını kıran saldırganlar cep telefonu ile görüntülendi.

10:35 . 23/05/2023 Salı
DHA
İstanbul/ Zeytiburnu

İstanbul/ Zeytiburnu

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Gökalp Mahallesi 58. Bulvar'da bulunan çorbacıda meydana geldi. Yanındaki pitbull cinsi köpek ile çorbacının önünden geçen bir kişi, masada oturan müşterilere dönerek 'Niye bakıyorsun' dedi. Bunun üzerine masada oturanlarla arasında tartışma başladı. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen kişi, buradan ayrıldıktan kısa süre sonra, yanındaki pitbull ve arkadaşı ile çorbacıya tekrar geldi. Önce tartışmaya karışan müşterilere saldıran 2 kişi, daha sonra iş yerinin önündeki sandalye ve sopalarla iş yerine saldırdı. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, dışarıda yemek yiyenler kendilerini korumak için çorbacının içine sığındı.


Dükkanın camlarını kıran ve masaları dağıtan şüpheliler, olaydan sonra kaçtı. İş yerinde çalışanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan 2 kişiye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

İş yerinde çalışan Yaşar Taştan, "Olay, dün akşam burada müşterilerimiz çorba içerken yaşandı. Dışarıda müşterilerimiz otururken, biri geçiyor köpekle. Müşteriye, 'Niye bakıyorsun' diyor. Alkollü bunlar. Sonra arkadaşları ile gelince birbirlerine giriyorlar, masalar sandalyeler havada uçuşuyor. Ekipler kaçanları arıyor " dedi. 



Saldırı anı cep telefonu kamerasında

İş yerine yapılan saldırı anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde sandalye ve sopa kullanan 2 kişi iş yerinin camlarını kırarken, pitbull köpeğin de saldırganlarla birlikte hareket ettiği görüldü. 

 


#Pitbull
#İstanbul
#saldırı
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