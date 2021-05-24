İstanbul'da öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.

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Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Petrosyan: Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik tehdit dilini sürdürürsek yine kaybederiz

Ermenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan, Karabağ Savaşı’ndan sonra Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik tehdit dilini sürdüren Ermeni siyasetçileri eleştirdi. Petrosyan, “Savaş sonrası yine dış devletlere hoş görünmek için Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik tehdit diliyle konuşuluyor. Bu Ermeni halkının yeniden yenilgi ve üzüntüye düşmesi anlamına geliyor” dedi.