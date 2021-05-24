Gündem İstanbulda öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63e ulaştı
İSTANBUL

İstanbul'da öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde öğle saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi( İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63e ulaştı
İstanbul'da öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde öğle saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi( İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.

HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE YOĞUNLUK

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 14.30 itibariyle yoğunluk yüzde 63'e ulaştı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Bakırköy İncirli mevkiinde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

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