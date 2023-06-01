İstanbul'da okul çevreleri ve servis araçlarına eş zamanlı denetim yapıldı

Bursa’da, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında otomobiliyle aniden, taraftarların arasına giren Yusuf Y. 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis merkezine giderek teslim olan Yusuf Y. ifadesinde, yakınını hastaneye yetiştirmek için kalabalığın arasından geçerken korna çaldığını ve otomobiline saldırı olunca hızla manevra yaptığını söylediği öğrenildi. Olayın yeni cep telefonu görüntüleri de ortaya çıkarken, polis soruşturması devam ediyor.