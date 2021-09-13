Gündem İstanbulda okul servis şoförlerinin yüzde 94,2si aşı yaptırdı
İSTANBUL

İstanbul’da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2’si aşı yaptırdı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki 7 bin 428 okul servis şoförünün 6 bin 997'sinin aşı yaptırdığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
İstanbul’da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2’si aşı yaptırdı
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997’si (yüzde 94,2) 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382’si (yüzde 94,5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100. Koronavirüsü aşı ile yeneceğiz. #AşıEnBüyükGücümüz." ifadelerini kullandı.

Okul servisleri için yeni karar: Aşı kartı olmayan çalışmayacak
GÜNDEM
Okul servisleri için yeni karar: Aşı kartı olmayan çalışmayacak


Okulların ilk gününde öğrenci servislerinde denetim: Tek tek kontrol edildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin okulların başlamasıyla birlikte İstanbul’un birçok noktasında okul servislerinde denetimlerde bulundu.
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Fatih Lahor Kavşakta da polis ekipleri okul servislerini kurulan uygulama noktasına çekti.
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Durdurulan servislerde kontroller gerçekleştirildi.
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Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
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Aracında ‘Dur’ levhası bulunmayan ve minibüs kullanma geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanan bir servis sürücüsüne para cezası kesildi.
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Minibüs, uygulama noktasına gelen başka bir şoför tarafından götürüldü.
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Ceza yiyen servis sürücüsü, “Kreş servisi çekiyorum. Arkadaşlar görevlerini yapıyorlar. ‘Dur levhası yok’ dedi. Şimdi başka bir şoför gelecek. Belgenin birkaç tane sınırı var. Bir tanesi dolmuş” dedi.
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Denetim noktalarından biri de Beyoğlu Fındıklı trafik ışıklarıydı.
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Burada durdurulan servislerde öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı.
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Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi.
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Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
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Servis şoförü Şaban Öksüz, Çok yerinde bir uygulama. Her zaman böyle uygulama olmasını istiyoruz. Koronavirüs önlemlerine de dikkat ediyoruz. Aşılarımı oldum. HES kodum her şeyim yerinde. Hiç sıkıntı yok dedi.
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Okulların ilk gününde öğrenci servislerinde denetim: Tek tek kontrol edildi
Okulların başlaması ile birlikte polis ekipleri de okul servislerinde üzerinde denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.


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