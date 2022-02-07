İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

\"DÖNÜŞÜME GÖRE HEM MALİYETLER ÇOK DÜŞÜK HEM DE GÜÇLENDİRME SÜRESİ ÇOK KISA\"<br><br>Türkkan, söz konusu nedenlerle Derneğe ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlere yapılan başvuru sayısında ciddi artış olduğunu vurgulayarak, \"Çünkü güçlendirme çok önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Dönüşüme göre hem maliyetler çok düşük hem de güçlendirme süresi çok kısa. Bu nedenle ilginin her geçen gün artacağı kanaatindeyiz.\" dedi.