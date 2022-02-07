Gündem İstanbulda okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi
İSTANBUL

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetimlerde gerekli belgeleri olmayan sürücülere ceza kesildi. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başlaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı resmi ve sivil ekiplerce, Maltepe, Sarıyer ve Bakırköy'de belirlenen noktalarda öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi
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Denetimlerde servis şoförlerinin evrakı, araçlardaki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü önünde kurulan kontrol noktasında da resmi ve sivil ekipler, servis araçlarını durdurarak kontrol etti. Gerekli belgeleri olmayan ve kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Ayrıca asayiş ekipleri de okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yaptı.

Trafik ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk

Eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlamasının ardından trafik ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.

İkinci dönemin ilk dersine geç kalmak istemeyen öğrenciler ve işlerine yetişmek isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıktı.

Metro, metrobüs, tramvay ve İETT otobüslerinde zaman zaman yoğunluk yaşanırken D-100 kara yolu Ankara istikameti Haliç Köpürüsü mevkisinde başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam etti.

TEM otoyolunda da Gaziosmanpaşa mevkisinden Kağıthane çıkışına kadar yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da yaşayan 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Devlet desteği iki katına çıktı
FOTOĞRAF 14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarları iki katına çıkarıldı.
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DEGÜDER Başkanı Sinan Türkkan, riskli yapılar için bankalardan kullanılacak dönüşüm ve güçlendirme kredilerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan destek limitlerinin 2 kat artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Daire başına güçlendirme kredisinin 80 bin liradan 160 bin liraya çıkarıldığını bildiren Türkkan, bir hak sahibi adına sağlanacak toplam kredi tutarının ise 2 milyon liraya yükseltildiğini anımsattı.
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Türkkan, Bakanlıkça onaylanan kredilerin 1 yıl olan kullandırılma süresinin, verilen uygunluk yazısı tarihinden itibaren 2 yıl olarak uzatıldığını hatırlattı.
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Bu desteklerin deprem kuşağında bulunan Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Türkkan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre İstanbul'da 7,5 ve üzeri şiddetli bir depremde 13,5 bin binanın çok ağır, 39,3 bin binanın ağır, 136,7 bin binanın orta, 301 bin binanın ise hafif hasar almasının beklendiğini kaydetti.<br>
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\"5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR\"<br><br>Sinan Türkkan, ağır hasar alma ihtimali olan binaların dönüşümle mi yoksa güçlendirmeyle mi kurtarılabileceğine inceleme yaparak karar verilebileceğini söyledi.
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Türkkan, \"Ancak orta ve hafif hasar alacak binalar güçlendirmeyle çok rahat kurtarılabilir. Bu binalarda 1,7 milyon konutun olduğu öngörülüyor. Dolayısıyla güçlendirme desteğinin artırılması İstanbul'da yaşanabilecek şiddetli bir depremde orta ve hafif hasar alması öngörülen 1,7 milyon konutu ilgilendiriyor.\" diye konuştu.<br><br>
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Söz konusu konutlarda 5 milyon kişinin yaşadığının tahmin edildiğini ifade eden Türkkan, bu desteğin tüm Türkiye'de çok daha fazla kişiyi ilgilendirdiğini söyledi.<br><br>
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GÜÇLENDİRMEYE TALEP, DEPREM VE KOVİD-19 SONRASI YÜZDE 50 ARTTI\"<br><br>DEGÜDER Başkanı Türkkan, son 2 yılda Silivri, Elazığ ve İzmir'de yaşanan depremlerin Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattığını belirterek, şunları kaydetti:
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\"Kovid-19 karantinaları nedeniyle evde kalınan sürenin uzaması da vatandaşlarda farkındalık oluşturdu. Yani depremler ve salgın kısıtlamaları sonrası vatandaşların konutlarında güçlendirme yapma isteği en az yüzde 50 arttı. Kentsel dönüşüm maliyetlerindeki artışın bunda ciddi etkisi var.
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Çünkü inşaat maliyetleri de çok arttı. Ancak güçlendirme maliyetleri bunun çok altında. Bir daire için ortalama güçlendirme bedeli 150-200 bin lira aralığında. Destek verilen kredi limiti de bu rakama yetiyor.\"<br><br>
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\"DÖNÜŞÜME GÖRE HEM MALİYETLER ÇOK DÜŞÜK HEM DE GÜÇLENDİRME SÜRESİ ÇOK KISA\"<br><br>Türkkan, söz konusu nedenlerle Derneğe ve bu sektörde faaliyet gösteren şirketlere yapılan başvuru sayısında ciddi artış olduğunu vurgulayarak, \"Çünkü güçlendirme çok önemli bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Dönüşüme göre hem maliyetler çok düşük hem de güçlendirme süresi çok kısa. Bu nedenle ilginin her geçen gün artacağı kanaatindeyiz.\" dedi.
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Güçlendirmenin tamamen bilimsel verilerle yapıldığını ifade eden Türkkan, güçlendirme ile yıkıp yeniden yapmak arasında sağlamlık açısından fark olmadığını sözlerine ekledi.<br><br>
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İstanbul'da yaşayan 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor: Devlet desteği iki katına çıktı
Riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarı iki kat artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, sektörde sevinçle karşılandı. Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, "Bu karar İstanbul`da yaşanabilecek şiddetli bir depremde orta ve hafif hasar alması öngörülen 1,7 milyon konutu ilgilendiriyor. Söz konusu konutlarda 5 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor" dedi.

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