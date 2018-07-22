Gündem İstanbulda önce aşırı sıcak ardından sağanak yağış
İSTANBUL

Meteoroloji'den sağanak ve sıcak uyarısı: İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da önce aşırı sıcak ardından sağanak yağış

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar çıkacak. Salı günü ise sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüşle birlikte sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da hafta boyunca sağanak yağış etkisini sürdürecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da aşırı sıcakların ardından sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul'da aşırı sıcakların ardından sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kocaeli, Sakarya, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara ve Akdeniz’de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri parçalı bulutlu 30
  • İstanbul: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu 32
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 35
  • Adana: Parçalı bulutlu 35
  • Bursa: Parçalı bulutlu 33
  • Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 40
  • Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  • Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  • Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38

İstanbul'da sıcaklıklar artacak ardından sağanak gelecek

İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 32 derece. Hava birden karadı, bazı ilçelerde sağanak yağış etkili oluyor.

Yarın 34 dereceye çıkması, hissedilen sıcaklığın ise 40 derece olması bekleniyor.

Salı günü ise hava sıcaklığında düşecek ve sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan tahminlerde, salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'da sağanak yağış olacağı bilgisi yer aldı.

Önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul için beklenen hava durumu.

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