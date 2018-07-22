İstanbul'da önce aşırı sıcak ardından sağanak yağış

Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Kocaeli, Sakarya, Amasya, Tokat ve Artvin çevreleri ile Hatay’ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Marmara ve Akdeniz’de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri parçalı bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı bulutlu 35

Bursa: Parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 40

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38

İstanbul'da sıcaklıklar artacak ardından sağanak gelecek

İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 32 derece. Hava birden karadı, bazı ilçelerde sağanak yağış etkili oluyor.

Yarın 34 dereceye çıkması, hissedilen sıcaklığın ise 40 derece olması bekleniyor.

Salı günü ise hava sıcaklığında düşecek ve sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan tahminlerde, salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'da sağanak yağış olacağı bilgisi yer aldı.