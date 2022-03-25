Gündem İstanbulda organ kaçakçılığı oyunu Evliliği paravan olarak kullanmışlar
İSTANBUL

İstanbul’da organ kaçakçılığı oyunu: Evliliği paravan olarak kullanmışlar

İstanbul’da 37 bin dolara böbrek nakli için anlaşan uluslararası organ kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3’ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Alıcının erkek kardeşi ile vericinin sahte evrakla evliymiş gibi gösteren şüphelilerin organ naklini yasal bir zeminde göstermeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İstanbul’da organ kaçakçılığı oyunu: Evliliği paravan olarak kullanmışlar
Şüpheliler etik kurulunu ikna etmek için şahıslara gelin ve damatlık giydirerek düğün fotoğrafı da çektirdi.


Uluslararası organ ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Endonezyalı bir kişinin Hindistanlı şebekeyle iletişime geçerek böbrek nakli için 37 bin dolara anlaştığı belirlendi. Uygun donörün yine Endonezya’da, nakil için de Türkiye’nin seçildiği ortaya çıkarıldı. Araştırmalarını derinleştiren ekipler şebekenin Türkiye’deki kolunu tespit etti. Merkezi Hindistan olan şebekenin Endonezya uyruklu üyesinin İstanbul’daki özel bir hastaneye başvurduğu öğrenildi. 30 bin doları şebeke üyelerinin, 7 bin doları ise organ bağışında bulunan kişinin alacağı belirlendi.

Şebekenin inanılmaz oyunu ortaya çıkarıldı

Şebeke üyeleri yakalanmamak için alıcının erkek kardeşi ile böbreği verecek kişiyi evli gibi göstermek için sahte evrak düzenledi. Şüpheliler etik kurulunu ikna etmek için şahıslara gelin ve damatlık giydirerek düğün fotoğrafı da çektirdi. Soruşturmada organ kaçakçılarının aynı yöntemle özel bir hastanede daha önce 2 gün arayla 2 farklı organ nakli operasyonu gerçekleştirdiği de belirlendi.
Operasyon için düğmeye basan ekipleri aralarında aracı ile Türkiye’deki işbirlikçisinin de bulunduğu 3’ü yabancı uyruklu 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Organ ticareti için cinayet şüphelisi: İftiraya uğradım
GÜNDEM
Organ ticareti için cinayet şüphelisi: İftiraya uğradım

Açlıktan organlarını satıyorlar: 'Böbreğimi, gözümü hatta diğer organlarımı satmaya mecburum'
DÜNYA
Açlıktan organlarını satıyorlar: 'Böbreğimi, gözümü hatta diğer organlarımı satmaya mecburum'

Savaşın mağduru yine onlar: Çocuklar kayboluyor
DÜNYA
Savaşın mağduru yine onlar: Çocuklar kayboluyor

Bahar geliyor

Bahar geliyor

Meteoroloji açıkladı: Soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ediyor.
Almanlar istedi Türk Milli Takımını seçti

Almanlar istedi
Türk Milli Takımı'nı seçti

24 yaşındaki futbolcu, ilk maçını İtalya'ya karşı oynayacak.
Tokat Havalimanı açılıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde konuşuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı ​Ukrayna operasyonunda ilk aşamanın tamamlandığını açıkladı.

​Yılın bu zamanlarında ortaya çıkıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.