İstanbul'da orman yangınlarına karşı alarm: 7 gün 24 saat tetikte bekliyorlar

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Orman Yangılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 238 bin hektarlık ormanlık alanın korunması için 7 gün 24 saat çalışıyor. Ekiplerin yangına karşı önlemleri, kule izlemeleri ve devriyeleri havadan da görüntülendi. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Koordinasyon Merkezi ekipleri, mayıs ayının başlamasıyla, tüm araç gereçlerinin bakımlarını, eksiklerini tamamlayarak, yaz sezonuna başlıyor. 7 gün 24 saat çalışan bu ekipler, ormanlık alanlarda devriye atarak, mangalcıları, yasak alanlarda piknik yapanları uyarıyor. Ekipler, ormanlık alanlarda bulunan 'Yangın İlk Müdahale Ekip Binası'ndan, müdahale için hazır bekliyor. Ekipler, yangın durumunda binadan hızla çıktıktan sonra müdahale araçlarına binerek, siren çalıp, olay yerine gidiyor.

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KULELERDEN GÖZETLEME YAPILIYOR



İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15'i sabit, 12'si seyyar gözetleme kuleleriyle olası yangınları önlemek için çalışıyor. 7 gün 24 saat yangına karşı takip edilen ormanlar 2'si termal toplam 35 kamera ile inceleniyor.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Orman Yangılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 150 yangın personeli bulunuyor. Ayrıca İstanbul'da 1 yangın söndürme helikopteri bulunuyor. Sarıyer'de 38 metrelik orman gözlem kulesi son teknoloji ile donatılmış durumda. Kulede aynı zamanda çeşitli noktalara kurulu 35 kameranın görüntülerini bir noktadan görülebiliyor. İstanbul yangın helikopteri ise, Beykoz'daki Poyraz Orman Harekât Merkezi'nde yer alıyor. Bu merkezde 1 helikopter, 1 ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve yangın gözetleme kulesi de bulunuyor.

"ÇIKAN YANGINLARIMIZIN HEMEN HEMEN TAMAMI İNSAN KAYNAKLI"

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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangılarıyla Mücadele Şube Müdürü İkram Çelik, "İstanbul'da 15 tane kulemiz var. Bunun yanında riskli ve değerli alanlarda 12 tane mobil kulemiz var. Toplamda da 39 tane yangın söndürme ekibimiz var. Bu ekiplerimizde toplam 150 adet yangın işçimiz 7 gün 24 saat hazır şekilde yangını bekliyor ve yangın çıktığı zaman da müdahale ediyoruz. İstanbul'un yüzde 44'ü ormanlık alan. Ormanlık alan çok olmasına rağmen İstanbul'un nüfusu da çok yüksek. Özellikle hafta sonları vatandaşlarımız piknik alanlarına geliyor. İstanbul için yeterli piknik alanımız var. Biz piknik alanlarında veya ormanlık alanlarda yangını önlemek için ekiplerimiz özellikle hafta sonlarında yoğun bir şekilde devriye gezerek piknikçilerimizi uyarıyoruz. Ateş yaktıkları zaman ateşlerini söndürmelerini istiyoruz, riskli yerlerde ateş yakmamaları konusunda uyarıyoruz. Vatandaşımızın ormanlık alanlardan ve doğadan faydalanmasını istiyoruz. Ama bu faydalanmayı sağlarken doğaya zarar vermeden, doğa ile beraber, iç içe faydalanmasını istiyoruz. Müsaade edilen alanların dışında piknik, ateşli piknik yapmamalarını rica ediyoruz. Yaz olduğu için özellikle piknik ateşinden kaynaklanan veya sigaradan kaynaklanan, bilinçsizlik ve dikkatsizlikten kaynaklanan yangılarımızın sayısı maalesef yüksek. İstanbul ilinde çıkan yangınlarımızın hemen hemen tamamı insan kaynaklı. Biz vatandaşımızdan doğaya zarar vermeden, doğadan faydalanmasını bekliyoruz" dedi.

