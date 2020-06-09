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Gündem İstanbulda ormanda korkunç olay Boğazı kesilmiş halde bulundu
İSTANBUL

İstanbul'da ormanda korkunç olay: Boğazı kesilmiş halde bulundu

Sultangazi Kent Ormanı’nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi DHA İHA
Sultangazi Kent Ormanı’nda boğazı kesilmiş ceset bulundu.
Sultangazi Kent Ormanı’nda boğazı kesilmiş ceset bulundu.

İstanbul Sultangazi'de bulunan Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş halde bir erkeğe ait erkek ceset bulundu.

İHA
Sultangazi'de ormanda boğazı kesilerek öldürülen kişinin cesedi bulundu.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDU

  • Edilen bilgiye göre saat 10.30 sıralarında ormanda temizlik yapan temizlik işçisi yerde, hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri alanda yaptığı çalışma sonucunda kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri çevreye şerit çekerek incelemede bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı, boğazının kesildiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesik izleri olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek inceleme yaptı. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA
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